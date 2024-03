UK Open Champion Dimitri Van den Bergh en dartfenomeen Luke Littler kruisen op Vlaamse bodem de pijlen met andere wereldtoppers tijdens de Blåkläder Darts Open

Van vrijdag 8 maart tot en met zondag 10 maart wordt het Vlaamse Wieze voor de derde keer op rij hét Walhalla voor dartliefhebbers. Dan schiet de absolute top van de dartwereld op Vlaamse bodem in actie tijdens de Blåkläder Darts Open, ook bekend als de Belgian Darts Open. VTM 2 zendt vanuit Wieze alle matchen van het toernooi live uit en voorziet commentaar, verslaggeving en interviews ter plekke. Het wordt supporteren geblazen voor maar liefst zes landgenoten en dartfans zien tienersensatie Luke Littler voor het eerst aan de oche van een toernooi in de European Tour.

Onder de grote kleppers die naar de Oktoberhallen in Wieze afzakken bevindt zich Belgische darttrots Dimitri Van den Bergh. Na een thriller van jewelste tegen wereldkampioen en nummer één Luke Humphries schreef ‘Dancing Dimi’ - mét VTM 2 als sponsor op zijn shirt - afgelopen weekend de UK Darts Open achter zijn naam. Kan hij tijdens de Blåkläder Darts Open de internationale kleppers opnieuw het vuur aan de schenen leggen en op eigen bodem de titel in de wacht slepen? In het verdedigen van de Belgische eer krijgt hij steun van Mike De Decker en vier Belgische amateurs, die op donderdag 7 maart via de Belgian Qualifiers een ticket voor het toernooi kunnen bemachtigen. Verder wordt het vooral ook uitkijken naar dartsensatie Luke Littler. Het 17-jarige fenomeen maakt dit weekend op Vlaamse bodem zijn langverwachte debuut in de European Tour.

Dimitri Van den Bergh is er alvast klaar voor: “De Oktoberhallen in Wieze worden dit weekend voor de derde keer de place to be voor alle dartfans. Spektakel gegarandeerd! Voor Belgische spelers is Wieze dé darthemel op aarde. Voor mij wordt deze editie extra speciaal, nu ik mijn eerste toernooi als UK Open Champion in eigen land speel. Ik heb nu al goosebumps! En in september mogen we opnieuw in eigen land spelen, want dankzij het grote succes van Blåkläder Darts Open wordt een tweede toernooi uit de European Tour in België georganiseerd.”

Tijdens de Blåkläder Darts Open - mede gesponsord door VTM 2 - strijden de top 16 van de PDC Pro Tour, aangevuld met de top 16 van de PDC Order of Merit en 16 qualifiers om de titel en een deel van de prijzenpot ter waarde van 175.000 pond. Naast Dimitri Van den Bergh, Mike De Decker en Luke Littler tekenen onder andere ook wereldkampioen en nummer één Luke Humphries, oud-winnaar Michael Van Gerwen, Dave Chisnall, Gerwyn Price, Rob Cross, Damon Heta, Peter Wright en Nathan Aspinall present. Zij zullen in de Oktoberhallen worden aangemoedigd door een uitzinnig publiek. Darts én ambiance van de bovenste plank verzekerd!

Speelschema: