Uitglijders op het water en een luxenacht vol frustratie, maar ook eerste twijfels en wantrouwen in Bestemming X

De eerste exit in Bestemming X viel als een donderslag bij heldere hemel. 642.000 kijkers*, goed voor 39.2% marktaandeel, zagen hoe Bo het spel moest verlaten en nietsvermoedend uitstapte in Parijs. Op maandag 27 februari om 20u35 zetten de overgebleven kandidaten hun reis verder richting hun volgende Bestemming X. Door het afscheid van Bo zwelt het wantrouwen tussen de kandidaten ondertussen aan. Enkelen onder hen doen een opvallende ontdekking over de reis en anderen sluiten zelfs een pact… “Net een bende hyena’s die vechten voor een stukje vlees”, klinkt het bij Gino. “Je hebt geen telefoon om dingen op te zoeken, dus je moet het doen met de mensen waarmee je een klik hebt en die je vertrouwt. Want ik vertrouw niet iedereen”, vertelt Glenn. Nu maandag houdt de bus halt op een onbekende plek in Europa en genieten de kandidaten ten volle van het avontuur en de natuur in al haar pracht en praal. Van een watergame op een verlaten meer tot een helikoptervlucht over de vallei en een overnachting in een berghut of een luxe herberg.

Bekijk hier preview uit de aflevering:

In Bestemming X is werkelijk niets een zekerheid en is kennis macht. En die extra kennis kunnen de kandidaten verzamelen door games te spelen. In de tweede aflevering worden de behendigheid en parate kennis van de kandidaten al drijvend op de proef gesteld. Op een prachtig meer tussen de bergen nemen ze het in teams van drie tegen elkaar op, op een levensgroot ganzenbord. Het team dat het ganzennest zo snel mogelijk bereikt zonder in het water te vallen, wint het spel. De winnaars staat een overnachting vol luxe en extra informatie te wachten. De verliezers moeten de nacht dan weer al puzzelend en met een slaapzak doorbrengen in een berghut. Al zit er ook daar nog een addertje onder het gras… Vertrouwen ze elkaar, of niet?

Tijdens de kennismaking met de bus ontdekten de kandidaten vorige week een ruimte die nog niet al zijn geheimen prijsgaf: de ‘Very Important Passenger-ruimte’. Dat privilege kunnen drie kandidaten komende maandag verdienen… Wat schuilt er achter de mysterieuze, gesloten deur? Aan het einde van de aflevering zetten de kandidaten opnieuw hun X op de kaart van Europa. Een opdracht die niet voor iedereen zo eenvoudig is… Wie reist verder richting een volgende Bestemming X en voor wie zit het avontuur er onverbiddelijk op?

Kijkers kunnen elke week zelf mee op zoek gaan naar de eindlocatie van die aflevering én naar de ultieme Bestemming X via www.bestemmingx.be. De weekwinnaar maakt telkens kans op 500 euro aan vliegtickets. Wie week na week het dichtst bij de eindlocatie van de afleveringen zit, wint ‘t schoon leven ter waarde van 10.000 euro.

* Absolute cijfers op basis van live kijken + uitgesteld + online, marktaandeel bij VVA 18-54.

