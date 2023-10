Uitdaging, drama en liefdesperikelen: danst Steffi Mercie zich naar de top in gloednieuwe fictiereeks ‘Move On’?

Van een leeg pand naar een levendige dansschool. In de gloednieuwe SHORTIE, ‘Move On’, die vanaf 1 november elke woensdag om 16u00 exclusief te zien is op VTM GO, staat Steffi Mercie een nieuw en spannend avontuur te wachten. De fictiereeks is de opvolger van het populaire Vloglab dat na 9 seizoenen afklokte op meer dan 15 miljoen views.

Na een slechte ervaring op het podium in Vloglab The Movie is Steffi bang om nog te zingen voor een publiek. Gelukkig heeft ze nog een andere passie en dat is dans! Ze krijgt de kans om ‘Move On’ mee op te starten, een dansschool voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. Steffi is razend enthousiast om haar oude passie nieuw leven in te blazen. Al wordt het geen gemakkelijke opdracht. Van nieuwe leden zoeken tot renovatiewerken, er komt heel wat bij kijken. Om de kas te spijzen, doet ze samen met haar nieuwe team mee aan een prestigieuze danswedstrijd. De hoofdprijs is een aanzienlijke geldsom. De gepassioneerde jongeren starten vol goede moed aan het avontuur, maar al snel blijkt het niet van een leien dakje te lopen… Steffi’s dansschool moet opboksen tegen de absolute top. Slagen Steffi en haar getalenteerde dansers erin om van Move On een succes te maken?

Steffi Mercie: “Vloglab is de reeks waar het voor mij allemaal begonnen is. Ik ben dan ook enorm enthousiast om dit verhaal verder te zetten in een avontuur dat me op het lijf geschreven staat. In de fictiereeks ‘Move On’ komen de twee grote passies van de jonge Steffi opnieuw samen: acteren en dansen. Ik moest weer even oefenen om pirouettes te draaien, maar al snel voelde ik de magie van het dansen weer stromen. Uitdaging, drama en liefdesproblemen zullen danseres Steffi in ‘Move On’ achtervolgen. Slaagt ze er ondanks alles toch in een succesvolle dansschool op te richten?”

De jonge kijkers kennen Steffi vooral van haar rollen in Vloglab, Bittersweet Sixteen en FOMO. Ze is ook te zien in de VTM GO SHORTIE Geluksdag en samen met haar vriend Gerben neemt ze haar fans mee in de realityreeks Gerben en Steffi De Leven op VTM GO.

Bekijk hier de eerste beelden uit de gloednieuwe VTM GO SHORTIE:

Ook deze talenten schitteren in de cast van ‘Move On’:

Melissa Hendrickx (Cilou), Dries de Peuter (Luca) en Lars Rogiers (Emile) spelen de dansinstructeurs van Move On

Cilou (Melissa Hendrickx), Luca (Dries de Peuter) en Emile (Lars Rogiers) maken deel uit van Steffi’s dansteam. Voorheen gaven ze les op een prestigieuze dansschool waarvan Cilou’s mama nog steeds de directrice is. Toch kiezen ze ervoor een andere weg in te slaan en zich samen in te zetten voor een nieuwe dansschool waar iedereen welkom is. Teamwork makes the dreamwork! Al lopen de gemoederen soms hoog op… Luca’s ex-lief Cilou kan het niet verkroppen dat Steffi met alle aandacht van Luca gaat lopen. Gelukkig is de flauwe plezante Emile er om de sfeer luchtig te houden.

Melissa Hendrickx is geen onbekend tv-gezicht voor Vlaanderen. Het jonge talent vertolkte in Familie de rol van de opvallende Sterre en in #Likeme was ze te zien als de mean girl in de vaste squad van Camille Dhont.

Lars Rogiers houdt van dansen, acteren en zingen. Zo waagde hij zijn kans in het VTM 2-programma Regi Academy en was hij al te zien in de film Bittersweet Sixteen (van o.a. Jan Verheyen).

Dries de Peuter is gepassioneerd door dansen en acteren. Hij was eerder al te zien als halfbroer van Aaron Blommaert in de Ketnet-serie 4eVeR.

Lee Arrendell speelt Gloria, de drankleverancier van het café Move On

In het knusse café van Move On zorgt de levendige Gloria (Lee Arrendell) ervoor dat de drankjes rijkelijk vloeien. Emile laat de goedlachse dame niet onopgemerkt aan zich voorbijgaan en is altijd ‘toevallig’ in haar buurt. Slaat de vonk over?

Lee Arrendell speelde eerder al mee in de Ketnet-reeks Kids on The block. Daarnaast is ze professionele danseres en danste ze o.a. mee in de videoclips van K3.

Domien Huybrechts speelt badboy Noah

De rebelse Noah (Domien Huybrechts) is erg vatbaar voor groepsdruk en belandt daardoor vaak in moeilijke situaties. Op een dag wordt hij betrapt op graffiti spuiten. Als straf moet hij taken uitvoeren op de dansschool. Weet hij zijn zegels terug te verdienen?

Domien Huybrechts is altijd gepassioneerd geweest door muziek en acteren. Hij doet een acteeropleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Met Move On heeft het jonge talent zijn eerste rol in een fictiereeks beet.

Emanoel Nascimento Borges speelt Cas, een danser uit het concurrerende team

De getalenteerde Cas (Emanoel Nascimento Borges) kan via een beurs les volgen op een prestigieuze dansschool. Hij is een van Steffi’s grote concurrenten die vastberaden is om de grote danswedstrijd te winnen.

Emanoel Borges is rapper, professioneel voetballer en acteur. Hij was al te zien in de jeugdreeks Panna en #LikeMe, en brak bij het grote publiek door met zijn rol als Arthur in de VTM-telenovelle Lisa. Binnenkort speelt hij ook mee in de nieuwe VTM-telenovelle Milo.

Liandra Sadzo speelt Aurélie, de zus van Cilou

Aurélie (Liandra Sadzo) is de zus van Cilou. In tegenstelling tot haar zus, maakt ze wel nog steeds deel uit van de prestigieuze dansschool waarvan haar mama de directrice is. Zorgt de danswedstrijd voor een eeuwige vete in het gezin?

Liandra Sadzo is bekend van haar rol in De Buurtpolitie. Daarnaast speelde ze ook mee in de jongerenreeks D5R en #LikeMe.

De gloednieuwe SHORTIE ‘Move On’ is vanaf 1 november elke woensdag om 16u00 exclusief te bekijken op VTM GO. ‘Vloglab The Movie’ is vanaf nu beschikbaar op VTM GO.

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande trailer is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/407295?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>