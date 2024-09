Twee verraders onder vuur aan de ronde tafel in De Verraders

Verdachtmakingen, wantrouwen en een geheim pact. Op zondag 22 september breekt dag drie van De Verraders aan, en de tweede moord is een feit. Tijdens het ontbijt ontdekken de deelnemers wie het spel heeft moeten verlaten. Vooral Amine Boujouh en Hans Otten liepen gevaar. Zij hadden geen toegang tot de wapenkamer, en dus ook niet tot het schild dat hen kan beschermen tegen een genadeloze eliminatie. Speelden de verraders op veilig of namen ze een risico door een verrassende naam te kiezen? Terwijl de groep nog rouwt om de moord op een onschuldige bondgenoot, beseft Dorianne dat ze niet langer kan wachten om de aanval tegen verrader Lotte in te zetten. “Ik moet durven. Vandaag ga ik mede-bondgenoten zoeken om aan mijn kar te haken. Ik heb ze nodig om Lotte eruit te krijgen”, klinkt het. “Ik ga druppelsgewijs Lotte laten vallen in de groep, maar ik ben bang om door de verraders vermoord te worden.”

Onderweg naar een nieuwe missie besluit Dorianne haar kaarten op tafel te leggen. Ze neemt Joris Brys, Gilles Mbiye-Beya en Sean Dhondt in vertrouwen. “Iedereen vraagt naar Lotte en ik ben ook constant bij Lotte, maar ik ben eigenlijk al heel de tijd met tactieken bezig. Ik wil bewijs verzamelen tegen Lotte, maar ze praat niet veel over het spel”, vertelt Dorianne. Lotte zelf heeft ondertussen nog steeds niets door want Dorianne blijft staalhard liegen in haar gezicht. “Ik dacht dat dit een easy spel ging zijn. Ik dacht dat ik als bondgenoot puur moest zoeken naar mensen die mij vertrouwen maar niets is minder waar want ik ben al de hele dag aan het liegen. Al de hele dag!”, vertelt Dorianne.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Terwijl de verdachtmakingen rond Lotte zich opstapelen, lijkt verrader Jonatan Medart met vuur te spelen. Hij begint zelf verdachten aan te wijzen en namen in het rond te strooien. “Ik laat veel in mijn kaarten kijken, maar het kan ook overkomen als: oh hij is zo dom en naïef. Maar het is part of the plan,” aldus Jonatan. Naast Lotte circuleert nu ook zijn naam binnen de groep… Aan de ronde tafel loopt de spanning hoog op. De bondgenoten richten hun pijlen op zowel Jonatan als Lotte. “Twee verraders onder vuur, dit is niet goed hé!”, merkt mede-verrader William op. Krijgt de groep een verrader te pakken, of komen er nog nieuwe verdachten bovendrijven en wordt er opnieuw een onschuldige bondgenoot uitgeschakeld?

Freek Braeckman, Imke Courtois en de afvaller van de week nemen nu zondag plaats aan de Ronde Tafel bij Vincent Fierens

Zondagavond om 21u30 zit host Vincent Fierens weer aan De Ronde Tafel om de laatste aflevering van De Verraders te bespreken. Dit keer krijgt hij gezelschap van Freek Braeckman, die zijn scherpe blik op het huidige seizoen werpt. Voormalig deelneemster Imke Courtois schuift ook aan om haar visie op het spel en de strategieën te delen. En als kers op de taart ontvangt Vincent de afvaller van de week.

