Twee duo’s naderen de gevarenzone in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’

Op donderdag 15 oktober om 20.40 is het D-Day voor Pino en Claudia in Hasselt en Ayse en Lorenzo in Mechelen want Marcelo Ballardin en Sergio Herman worden in hun restaurants verwacht. Na deze bezoeken beslissen beide chefs welke twee restaurants sowieso doorgaan naar de volgende ronde en welke twee genomineerd worden voor een herkansing. Zij lopen het risico om als eerste te moeten sluiten.

Lorenzo en Ayse van ‘Bar Nazar’ zijn teleurgesteld met de score van 7,6 die ze vorige keer van hun gasten ontvingen, maar besluiten alles op alles te zetten voor het bezoek van Sergio en Marcelo. Het voorgerecht van makreel wordt in snel tempo voorgeschoteld, maar voor het hoofdgerecht duiken er onvoorziene omstandigheden op: er is te weinig vlees geleverd… Zullen Ayse en Lorenzo de chefs toch een volwaardig menu kunnen serveren?

Bij Claudia en Pino valt er van enige stress weinig te bespeuren terwijl ook zij vandaag door Sergio en Marcelo op de rooster worden gelegd. Sergio ziet bij het klaarmaken van het hoofdgerecht al meteen iets wat bij hem de wenkbrauwen doet fronsen: Claudia strooit nogal kwistig met de gefrituurde parmaham in de borden en dan komt er bovenop nog een flinke dosis fleur de sel bij. Dit wordt best wel een gezouten voorgerecht…

Het groenteconcept van Deborah en Jasmina blijkt alvast aan te slaan bij zowel Sergio en Marcelo als bij hun andere gasten. Een belangrijk punt van kritiek was wel de lange wachttijden. Beide chefs gaven hen daarom als tip om hun zaalpersoneel mee in te schakelen bij het dresseren van hun gerechten. Maar kunnen de zussen de controle gedeeltelijk loslaten? Het bezoek van Sergio en Marcelo bij Mira en Anne-Sophie bleek geen onverdeeld succes. Uitgerekend Sergio kreeg een rauw stukje zeebaars op zijn bord, maar de vriendinnen gaan met de puntjes van kritiek vol aan de slag. Het tempo ligt hoog, maar het ‘Sergio en zijn rauwe vis-scenario’ van vorige keer mag vandaag absoluut geen herhaling krijgen.

Terwijl de vier duo’s samen de dag overlopen bij een videocall, komt er plots een vijfde scherm tevoorschijn: Sergio en Marcelo vervoegen het virtuele gezelschap. “I can see you guys look helemaal kapot, man!”, aldus Marcelo in zijn sappig taaltje. Beide chefs beoordelen de vier restaurants en houden hierbij rekening met de punten die de gasten aan de services gaven. Welke twee restaurants zijn alvast zeker van de volgende ronde? En welke twee duo’s krijgen volgende week bezoek van de gastjury en zitten in de gevarenzone?