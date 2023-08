TV-hit De Verraders keert binnenkort terug met een nieuw seizoen en deze 9 laten zich van hun meest duistere kant zien

20 bekende Vlamingen laten zich binnenkort van hun meest duistere kant zien in het nieuwe seizoen van De Verraders bij VTM. De eerste 9 deelnemers zijn alvast bekend en daarin prijken enkele verrassende namen. Burgemeester Walter De Donder, zangeres Klaasje Meijer, actrice Martine Jonckheere, televisiegezicht Nora Gharib, ex-turnster Aagje Vanwalleghem, influencer Elodie Gabias, ex-atleet Hans Van Alphen, televisiegezicht Andy Peelman en politicoloog Hendrik Vos geven vuil spel vrij spel en proberen de drie verraders uit de groep te halen. Of schuilt er een verrader in één van hen?

De start van De Verraders was vorig jaar een schot in de roos bij VTM. Maar liefst 1.150.000 kijkers* - goed voor gemiddeld 38,3% marktaandeel - volgden de intriges van alle bondgenoten en verraders Walter Damen, Jamie-Lee Six en Loïc van Impe. In het tweede seizoen duidt host Staf Coppens in een mysterieus kasteel opnieuw drie bekende verraders aan die zo lang mogelijk onder de radar moeten blijven. Samen met de 17 bondgenoten spelen ze een spel vol leugens, manipulatie en verdachtmakingen. Aan de bondgenoten om de verraders uit de groep te halen… voor ze zelf door hen worden ‘vermoord’.

Dat De Verraders opnieuw veel stof zal doen opwaaien wordt nu alvast duidelijk. Verschillende deelnemers verontschuldigen zich in een video publiekelijk voor wat er zich tijdens het spel heeft afgespeeld. Zoals ook Walter De Donder. “Ik beken: ik heb gemanipuleerd", klinkt het bij hem. “Sorry Nora. Sorry dat ik jouw vertrouwen heb misbruikt. Als jij me nu nooit meer wil zien… ik zou het snappen.”

Burgemeester Walter De Donder

“Ik denk dat mensen ervan overtuigd zijn dat ik te vertrouwen ben. Maar dat weet je nooit. Sommige mensen zullen waarschijnlijk denken: hij is politiek actief en politiekers zijn lepe gasten of lepe vrouwen. Die kan je niet altijd vertrouwen en zeggen niet altijd wat ze bedoelen. Dat zou weleens in mijn nadeel kunnen spelen.”

Zangeres Klaasje Meijer

“Ik heb al meteen gelogen op de eerste dag, vreselijk. Voor mij is dat een grens in het leven. Ik hou ervan als mensen rechtdoorzee zijn. Dat is iets dat ik van thuis heel erg heb meegekregen. Mijn vader is dominee en zei zelfs: ‘Het is niet echt een ethisch verantwoord spel he?’. Wat zal hij wel niet denken als hij gaat kijken?”

Actrice Martine Jonckheere

“Ik voel mij super excited. Ook als het verkeerd zou aflopen… Dat is het lot. Maar ik zit nu al met een dilemma, want ik haat mensen die liegen. Ik zou het niet kunnen. Maar het is een spel en dat besef ik. Ik zit erin en so be it.”

Televisiegezicht Nora Gharib

“Ik merk heel vaak dat mensen me onderschatten omdat ik altijd heel lief en goedlachs ben. Maar dat betekent niet dat ik naïef of minder aandachtig ben. Ik kan scherp zijn tegenover mensen en geloof niet meer zomaar alles. Ik ga voor dit spel echt in een acteerrol kruipen. Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. Zo wil ik het spel ook spelen.”

Ex-turnster Aagje Vanwalleghem

“Verraders en turnsters, het heeft wel iets met elkaar gemeen. Je zet je zinnen op iets waarvoor al de rest moet wijken. Deelnemen is belangrijker dan winnen zeggen ze, maar dat is totaal niet correct. Natuurlijk wil je winnen. Je doet niet mee aan De Verraders om gewoon deel te nemen. Ik heb wel met mezelf afgesproken dat ik me niet mag verliezen in het spel en het niet persoonlijk mag nemen. Wat een uitdaging zal zijn.”

Influencer Elodie Gabias

“Ik hou van spelletjes en zeker als er wat competitiviteit aan te pas komt. Dat drijft mensen tot het uiterste, dat was ook in het vorige seizoen van De Verraders te zien. Ik ben me ervan bewust dat het psychologisch heel zwaar kan zijn en zál zijn als je er lang in zit. Ik kan absoluut niet goed doen alsof, laat staan dat ik goed emoties kan nabootsen die ik niet voel. Ik ben echt en oprecht, dus hopelijk val ik niet door de mand.”

Televisiegezicht Andy Peelman

“Ik weet niet of mijn achtergrond als politieman in mijn voordeel zal spelen. Maar in alle eerlijkheid: ik zou heel ver gaan om de overwinning in de wacht te slepen. Ik geloof dat ik mensen om de tuin kan leiden en heb al van alles in mijn hoofd om hen in ‘t zak te zetten. Dat is het spel. Vertrouw mij, maar je zal er spijt van hebben. Ik ga zo hard geen vrienden maken hier (lacht).”

Ex-atleet Hans Van Alphen

“Als tienkamper moet je veelzijdig zijn en je constant aanpassen. Je moet je kunnen opladen en ontladen en dat is in dit spel ook belangrijk. Niemand kan 24u op 24u mentaal super alert zijn. In de sport heb ik geleerd om bepaalde zaken naast me neer te leggen als ik er niets aan kan doen. Ook dat kan waardevol zijn om me niet te verliezen of te frustreren in bepaalde zaken. Alleen duurt een tienkamp maar twee dagen. Bij De Verraders is dat mogelijks een pak langer…”

Politicoloog Hendrik Vos

“Ik ben bezig met Europese politiek. Daarom ken ik wel iets van bedrog, list en van dolken in de rug. Ik weet wel wat verraad is. Ik ben een beetje een chaoot en misschien doet mij dat dan iets minder verdacht lijken. Het is misschien vies, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar… laat mij maar een verrader zijn. Ik ga er wel het beste van maken dan. List en bedrog, ik zal het dan allemaal doen.”

De Verraders is dit najaar bij VTM te zien, de precieze startdatum wordt later bekendgemaakt. De andere bekende Vlamingen die samen met Walter, Martine, Klaasje, Andy, Nora, Elodie, Aagje, Hans en Hendrik het spel zullen spelen, treden binnenkort uit de schaduw. In de eerste aflevering zal duidelijk worden welke drie uit de groep van twintig door Staf Coppens als verraders worden aangeduid…