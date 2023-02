Trouwen in het kostuum van Dries Mertens? Dat is de droom van Tim in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’

In de aflevering van ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op dinsdag 7 februari bij VTM wil Evi (33) uit het Oost-Vlaamse Kerksken haar vriend Tim (34) graag ten huwelijk vragen. Het koppel leerde elkaar 10 jaar geleden kennen tijdens carnaval in Aalst, is dolverliefd en zal binnen de 24u misschien ook verloofd én getrouwd zijn.

Voor Tim zal de verrassing compleet zijn want ze hebben al meermaals over trouwen gesproken - hij weet zelfs al welk trouwkostuum hij zou willen dragen: dat van Dries Mertens - maar trouwen was nooit een must voor Evi… tot nu. Wat Tim niet opmerkt, is dat zijn vriendin onder één hoedje speelt met Ruth Beeckmans. Al maanden plannen de twee vrouwen in het grootste geheim een romantisch huwelijksaanzoek in Egypte. “Wij lezen elkaar als een open boek en nu heeft hij écht niets door”, vertelt Evi. “Ik kan beter liegen dan ik dacht en dat vind ik ook wel bangelijk, want dat doe ik niet graag.”

Evi zal Tim ten huwelijk vragen op een manier die al zijn romantische verwachtingen overtreft: bij een snorkel-schattenjacht tussen de kleurrijke koraalriffen en dito visjes. Zonder traditionele verlovingsring, maar wel met een lintje met een karikatuur van hun beider gezichten op, wat iets typisch is voor carnavalisten.

Er is nog iets meegekomen uit België: drie verschillende trouwkostuums, uitgekozen door Evi en de twee getuigen van Tim. Zal Tim zijn oorspronkelijke wens volgen en voor het groene kostuum van Dries Mertens kiezen? Dat valt te ontdekken in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op 7 februari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

Bekijk hier een fragment uit de aflevering: