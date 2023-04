Tricolore begroet Jef aan zijn eindhalte, Dorien en Gino zijn de finalisten van ‘Bestemming X’

Dorien en Gino staan aan de start van de laatste eindsprint richting ‘Bestemming X’, de geheime locatie van Kevin Janssens. Voor Jef stopt de waanzinnige trip vlak voor deze eindhalte. Een wapperende tricolore begroette Jef toen hij zonet noodgedwongen uit de bus stapte. Voor hem eindigt het spel dichtbij huis en meer bepaald in Henegouwen. “Het was heel erg moeilijk om de laatste X te zetten, want we hebben niet veel tips gekregen. Het was gokken en hopen dat de anderen het minder goed doen”, klonk het eerder bij Jef, die nu vlak voor de grote finale het onderspit delft. “Anders moeten we de pot delen?”, klonk het nog hoopvol voor hij de bus moest verlaten.

Bekijk de ontknoping hier:

Jef was nochtans dé te vrezen kandidaat voor Dorien en Gino, die dan ook een pact tegen hem sloten. In een middeleeuws stilteklooster wist Dorien het beste de stilte te bewaren, waardoor ze een extra hint naar een geheime middeleeuwse kaart met de locatie van het klooster in handen kreeg. Maar met een tip minder en een portie geluk, wist ook Jef de kaart te vinden. Dat hield hij stil voor zijn tegenstanders.

In een laatste psychologisch steekspel wisten zowel Gino als Jef een voordeel te bemachtigen. Zij konden tijdens een avondbal hun geliefden in een groep van 16 feestgangers verborgen houden. Zij mochten daarom een babbeltje met hun geliefde slaan, die zonder blinddoek naar de exit locatie waren afgereisd. Maar kostbare informatie ligt vlak voor de finale niet voor het grijpen. Gino en Jef kregen een dilemma voorgeschoteld: 10 minuten met hun geliefde over koetjes en kalfjes praten of één ja/nee vraag over de exit locatie stellen. Beiden kozen voor optie twee, maar Jef besliste om een té specifieke ja/nee-vraag te stellen en werd niet veel wijzer uit het antwoord. Het kostte hem een plek in de finale…

In de exclusieve spin-off ‘Bestemming X: Het Complot’ worden wekelijks alle verborgen tips uit de aflevering van die week onthuld, maar ook de welgeplaatste misleidingen. ‘Bestemming X: Het Complot’ is elke maandag meteen na Bestemming X te zien op VTM GO en ook op zaterdag om 23u00 bij VTM.

