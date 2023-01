Trekt Dimitri Van den Bergh WK-vorm door tijdens The Masters of Darts?

Dimitri Van den Bergh zette nog maar pas een schitterende prestatie neer op het WK Darts en scherpt nu alweer de pijlen voor een prestigieus toernooi. Met The Masters of Darts trapt hij meteen ook het nieuwe dartseizoen af. Dartliefhebbers kunnen de prestaties van ‘Dancing Dimi’ op de voet volgen bij VTM 2, waar vanaf vrijdag 27 januari om 20u00 alle matchen van het The Masters of Darts live worden uitgezonden.

In het toernooi nemen de 24 beste spelers van de wereld het tegen elkaar op. Kan Dimitri zijn WK-vorm doortrekken en opnieuw verbluffen met een glansprestatie? In de eerste ronde, op vrijdag 27 januari, kruist Dimi (PDC 11) de pijlen met Gary Anderson, 22ste in de PDC-ranglijst. Bij winst volgt Rob Cross (PDC 6) in de tweede ronde. Voor de winnaar van het toernooi is er 66.000 euro weggelegd, de totale prijzenpot bedraagt zo’n 310.000 euro.

Speelschema:

Eerste ronde: vrijdag 27 januari om 20u00

Tweede ronde: zaterdag 28 januari om 13u45 en om 20u00

Kwartfinales: zondag 29 januari om 13u45

Halve finales en finale: zondag 29 januari om 20u00