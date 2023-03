Tranen, een verborgen wifi-station én geheimen voor Niels Destadsbader: Kosmos is ontmaskerd in The Masked Singer

Julie Van den Steen was er 100% zeker van: achter het masker van Kosmos moest en zou het gezicht van Siska Schoeters schuilgaan. Vanavond kreeg ze gelijk in The Masked Singer en werd Siska onverbiddelijk ontmaskerd, vlak voor The Big Bang. Voor haar kwam zo een einde aan wat ze zelf één van de tofste dingen die ze ooit in haar leven heeft gedaan noemt. In Behind The Mask op VTM GO onthult Siska hoe ze haar deelname al die weken verborgen probeerde te houden voor haar kinderen én voor Niels Destadsbader, vertelt ze waarom Kosmos “een wifi-station op zichzelf” was en rollen er tranen wanneer het masker een eerste keer opgaat.

Ze staat meestal stevig in haar schoenen, maar bij The Masked Singer was dat voor Siska toch wel anders. Over haar deelname heeft ze lang getwijfeld en de onzekerheid sloeg toe. “Dan kijk je naar jezelf en denk je: wat heb ik te verliezen? Echt niks. Dus fuck it, ik doe het gewoon.” Siska draaide de knop om en nam zich voor om van elke minuut te genieten. En dat deed ze ook. “Dit was één van de tofste dingen die ik ooit gedaan heb in mijn leven. Het voelt echt als spelen en je zit in een soort van dolle rit. Ik vind het een heel fijn verhaal om later aan mijn kleinkinderen te vertellen: oma was ooit de kosmos. Als er een prijs is voor coolste oma, dan ben ik de coolste oma ooit.”

En dus dook Siska in een bad van mysterie en geheimhouding. Ook voor haar kinderen, die de stem van Kosmos na show 2 toch leken te herkennen. En voor Niels Destadsbader, die in het publiek zat. “Een week na de opname kreeg ik plots een bericht van Niels: ‘Kosmos, da zoude gij kunnen zijn. Ik ben wel zeker, denk ik’”, verklapt Siska. “Ik heb teruggestuurd: ‘Die Kosmos, is die mager en aantrekkelijk? Dan wil ik het zijn’.”

Behind The Mask volgt ook de eerste kennismaking van Siska met haar pak. Die liep niet van een leien dakje. Wanneer ze de grote bol voor het eerst opzette, sloeg de paniek toe en rolden er tranen. “Ineens wordt het helemaal donker en zit je in een bel. Dan is je eerste idee: ik heb geen lucht.” Siska onthult ook een leuk detail over haar pak. “Ik was blijkbaar een heel wifi-station op mezelf. De ledlampen konden niet draaien op de wifi die er was, waardoor ze een eigen wifi-station ín mijn pak hebben gestoken. Styliste Amke ging dan onder mijn kleed liggen zoals een automechanieker onder een auto ligt. Ik heb nooit geweten wat ze daar precies deed”, lacht ze. “Ik ben alleszins heel trots op mezelf, maar ook heel dankbaar”, besluit Siska. “Dit was aan crazy ervaring. Crazy, maar zo tof!”

