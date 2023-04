Tovenaar betovert iedereen en is de grote winnaar van The Masked Singer

Twaalf weken lang liet hij zijn magie los op Vlaanderen en vanavond volgde de kers op de taart: Tovenaar werd uitgeroepen tot de grote winnaar van The Masked Singer. Het vermoeden van vele speurders werd bevestigd toen Aaron Blommaert van achter het masker verscheen. Hij imponeerde telkens weer met zijn magische stem en straffe performances. “Hoe het voelt om The Masked Singer te winnen? Vraag me dat volgende week nog eens”, klinkt het bij een verwonderde Aaron. “De winnaar van het derde seizoen… als ik het uitspreek, kan ik het nog altijd niet geloven!”

Bekijk de ontmaskervideo hier:

In Behind The Mask op VTM GO is te zien hoe de magie van het Tovenaars-pak al van bij de eerste kennismaking overvloeide op Aaron. “Ik ben een grote fan van Marvel, Harry Potter, Lord Of The Rings… Allemaal verhalen over iets miraculeus of magisch. Dat doet iets met mij. Als kind wou ik ook dat personage zijn, dus dit is een match made in heaven. Het kleine jongetje in mij was heel blij.” Bij de eerste show sloegen de zenuwen toe voor Aaron. “Dat was denk ik het grootste stressgehalte dat ik ooit in mijn leven heb gehad”, klinkt het. “Als ik naar vorige seizoenen keek, dacht ik: waar zagen die over? Maar nu sta ik hier zelf en denk ik: damn, het is zwaarder dan ik dacht.”

Dat hij The Masked Singer samen met zijn compagnon Miguel Wiels kon doen, vond Aaron geweldig. “Die face off vond ik stiekem leuk, want we hadden nog nooit samen gezongen. Het feit dat ik dat met hem kon doen was alsof je tegen mij zou zeggen: we gaan nú naar Disneyland.” Aaron is dan ook bijzonder trots op zijn parcours. “Dit was zo’n mooi avontuur. Als 10-jarige droomde ik ervan om een magisch wezen te zijn en wou ik heel graag zingen. Bij The Masked Singer heb ik dat gewoon kunnen combineren. Het was de eerste keer als solozanger. Het feit dat ik dat met Tovenaar kon doen was goed, zodat ik me nog even kon verstoppen achter een masker. Ik heb in zo’n korte periode zoveel geleerd. Jullie hebben me een piëdestal gegeven en ik ben daar kunnen gaan opstaan.”

Bekijk de performance van Aaron Blommaert hier:

Vrolijke Champignon verrast iedereen: Miguel Wiels pakt het zilver

Dé verrassing in de finale kwam van Champignon. Uit de vrolijke spring-in-’t-veld verscheen niemand minder dan Miguel Wiels. De muzikale legende zag zichzelf nochtans niet snel deelnemen aan de show. “Ik ben 50 jaar, sta al sinds mijn 10de op een podium en heb me nog nooit comfortabel gevoeld bij het idee dat ik me moest verkleden. Zelfs maar een hoedje opzetten. Als er verkleedpartijen zijn, doe ik er niet aan mee. En nu sta ik hier", lacht hij in Behind The Mask. Miguel omschrijft zijn deelname dan ook als “een uit de hand gelopen mop”. “Ik heb het gedaan om het gezicht van mijn kinderen te zien als mijn masker afgaat. Maar ik heb me veel meer geamuseerd dan ik in mijn stoutste dromen had verwacht.”

Bekijk de ontmaskervideo hier:

Enkel speurder Karen Damen kreeg in de finale een aha-momentje en kwam Miguel na al die weken op het spoor. “Ik heb honderden liedjes voor haar voorgezongen, dus ik dacht: na één zin gaat ze me herkennen.” Niet dus. Champignon slaagde er elke week in om de kijker steeds meer in zijn leefwereld mee te trekken. “Ik pak mezelf niet te au sérieux, ik ben geen zanger. Dus ik kon maar beter op een zeer cute manier proberen ontwapenend goed te zijn.” En dat bracht hem op de tweede plek. “Ik ben blij dat ik hier geraakt ben, dat pakken ze mij niet meer af. Dat ik op mijn 50ste nog in een champignonpak zou kruipen om de vrolijke kleuter uit te hangen, dat had ik nooit gedacht. Ik hoop dat na de finale niet iedereen mij gaat beginnen vragen om eens te springen als Champignon (lacht).”

Bekijk de performance van Miguel Wiels hier:

Vorstelijke Raaf Coely zingt de pannen van het dak en eindigt derde

Elke week zong ze de pannen van het dak en vanavond viel ook het doek voor Raaf. In het pak met de gigantische, zware vleugels zat al die tijd hiphop-, r&b- en rapster Coely. “Ik denk dat mensen een deeltje van mij kennen”, vertelt ze in Behind The Mask. “Ze weten dat ik op grote festivals sta, in de AB, de Roma… Maar dat is hiphop, gemixt met soul en r&b. Nu zong ik verschillende genres en het grappige is: ik ben eigenlijk met al die genres opgegroeid. Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston,… Ik was dat kleine meisje dat toen voor tv stond met al haar dance moves. En dan doe je ineens mee met The Masked Singer. Alles wat ik toen heb gedaan, kon ik hierin steken. Dat was een kleine meisjesdroom die werkelijkheid werd.”

Bekijk de ontmaskervideo hier:

In Behind The Mask verklapt Coely een goed bewaard geheim. Ze toont hoe ze tijdens de opnames van de finale in de backstage stiekem een filmpje maakte voor de award die ze diezelfde avond op de MIA’s won. “Ik moest insinueren dat ik in Londen was, dus we hebben een soort setting moeten bouwen. Zelfs mijn schoonmoeder stuurde me: proficiat daar in Londen!” Dat ze het tot de finale schopte en derde werd is voor Coely een overwinning. “In de finale staan, dat gaat voor altijd in mijn hart zitten. Door The Masked Singer heb ik nog eens beseft: dit ben jij echt, dit doe je echt graag. Maar ik ben gewoon nog een niveau naar omhoog gestegen. Veel dingen die ik hier heb geleerd, ga ik meenemen naar mijn volgende projecten. I can go out with a bang now. Zou ik dat nog eens willen doen? Ja. In een ander pak? Jaaaaa (lacht). Het was echt de shit. Ik heb me zo hard geamuseerd.”

Bekijk de performance van Coely hier:

Niet voor publicatie:

​ ​​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video’s zijn over te nemen via deze embedcodes: