Tourist LeMC brengt hommage aan Absynthe Minded met hun grootste hit ‘Envoi’

Op maandag 8 maart om 20.40 is het aan frontman, zanger en gitarist Bert Ostyn van Absynthe Minded om zijn songs uit te lenen in Liefde voor Muziek. Speciaal voor de gelegenheid haalden zijn collega-artiesten hun meest rock & roll-outfit boven. Bert valt tijdens de optredens van de ene verrassing in de andere: van een filmische soundtrack door Emma Bale tot een hoopgevend dansnummer van Willy Sommers en een openingsdans door Ronny Mosuse. Tourist LeMC waagt zich met Envoi deze week aan de bekendste hit van Absynthe Minded en dat is volgens hem niet zonder risico: “Het is altijd gevaarlijk om een hit te coveren. Je kan jezelf er gemakkelijk aan verbranden”, vertelt hij. Het nummer was initieel een hommage aan schrijver Hugo Claus en die toets heeft Tourist LeMC behouden. “Ik krijg hier echt kippenvel van. Het gedicht van Claus zit erin maar ook mijn tekst. Het is zo mooi en helder geschreven en doet mijn nummer eer aan!”, reageert Bert nadien.

Bekijk hier de preview uit de aflevering waarin Bert vertelt dat hij 1000 km heeft gereden voor de geboorte van zijn zoon:

Het repertoire van Absynthe Minded ligt voor Willy ver buiten zijn comfortzone: “Ik ben te rade gegaan bij vrienden en ze zeiden me dat ik Beam moest kiezen. Als jullie dit nummer spelen op een festival, gaat heel de wei uit de bol. En uit de bol gaan is iets voor Willy hé!”, lacht hij. Willy toverde het lied om tot een positieve meezinger met de titel ‘Het lied van de vrijheid’, iets waar iedereen volgens hem naar snakt in deze coronatijden. En daarbij kunnen de anderen niet stil blijven zitten. Ook Cleymans & Van Geel twijfelden over hun nummerkeuze: “Het ging tussen Easy en een nummer waar we al jaren zot van zijn, namelijk Kingpin. Het is het tweede geworden.” De heren doopten het nummer om tot ‘Jakhals’ en het zijn vooral de hoge noten van Jonas die voor verbazing zorgen bij de andere artiesten.

Ronny Mosuse betreedt het podium met een door romantiek doordrongen versie van het nummer Papillon. “In de originele versie van het nummer is het personage eenzaam en zoekende. In mijn herwerking is de jongeman uit het originele nummer ondertussen volwassen geworden. Hij heeft het lied herschreven tot een aanzoek. Het is ‘Dan Heb Ik Jou Nog’ geworden, een soort openingsdans”, vertelt Ronny. Hij begeleidt zichzelf op de contrabas en weet de andere artiesten volledig te ontroeren. “Als ik trouw, wil ik dit nummer!”, oordeelt Emma.

Geike koos voor Cherry Picking, een nummer van de laatste plaat van Absynthe Minded. In haar versie fluit ze, net zoals in het origineel, een stukje van de melodie mee en dat vindt Bert geweldig: “Zalig, mega! Zij doet het veel krachtiger!” Emma Bale krijgt de andere artiesten dan weer stil met haar ijzige en filmische versie van My Heroics, Part One, één van de allerbeste Belgische nummers aller tijden volgens haar. “De max dat jij dit gaat doen!”, klinkt het bij Bert.

De avond afsluiten doet Bert op de tonen van The Passenger van Iggy Pop. “Het nummer gaat voor mij over observeren en dat heeft heel veel te maken met liedjes schrijven.”

