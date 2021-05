Torenkraanmachiniste Evi in Lady Bouwers: “Je kan maximum acht meter vallen dus cava’kes hé!”

“Hoe hoger je gaat, hoe mooier het uitzicht. Dan voel ik mij de koning!” Morgen, dinsdag 11 mei om 21.40 bij VTM 2, maken de kijkers van Lady Bouwers kennis met ‘Groot Lawijt’ Evi (39, Bilzen). Met haar 1m60 is ze klein maar dapper, want al 19 jaar werkt ze op grote hoogte als torenkraanmachiniste in een bouwfirma. Evi houdt de werf proper en voorziet de ploegen werklui van materiaal. Dat doet ze zowel op 80 meter hoogte als vanop de grond met de afstandsbediening. “Je kan maximum acht meter vallen en dan heb je een platform, dus cava’kes hé! Je zal niet meteen onderaan liggen.” Tijdens haar shift moet Evi isolatie leveren op het dak maar de werkman die moet lossen gaat onveilig te werk, tot haar grote ergernis…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Een andere waaghals die vaak op hoogte werkt is Justine (27, Laarne). Een jaar geleden ging ze aan de slag als dakwerkster in het bedrijf van haar papa. “Ik was niet van plan om in de voetsporen van mijn papa te treden maar deze job past perfect bij mij: actief bezig zijn, klimmen, de zon op je voorhoofd en elke dag een nieuwe uitdaging.” Naast haar werk op het dak rijdt Justine ook met de vrachtwagen. Daarmee vervoert ze materialen en werktuigen van en naar de werf. Justine en haar collega’s werken aan een appartementsgebouw waar ze 750 vierkante meter plat dak moeten leggen.

Laatste nieuw gezicht is schrijnwerkster Ilse (35, St-Job-in-'t-Goor). Ze houdt zich bezig met alles wat met hout te maken heeft, van ontwerpen tot plaatsen, renoveren en restaureren. Evi is 15 jaar kapster geweest tot ze uiteindelijk mee in de zaak van haar partner Jimmy is gestapt, waar ze nu 24/7 op elkaars lip zitten. “Dat hadden we niet afgesproken toen we trouwden en ineens was dat zo. Ondertussen al zes jaar. Die jaren huwelijk tellen nu in één keer dubbel want je ziet elkaar dubbel zoveel”, lacht Ilse.

