Topchef Sergio Herman trekt samen met bekende gezichten op culinaire roadtrip door Europa en daarbuiten in ‘Sergio over de grens’

Een onvergetelijke ontdekkingstocht, eeuwenoude tradities, goed bewaarde culinaire geheimen en vooral: goddelijk eten. Topchef Sergio Herman heeft de culinaire reismicrobe te pakken. In het gloednieuwe programma ‘Sergio over de grens’, vanaf dinsdag 4 januari om 20u30 bij VTM, reist hij naar de lekkerste uithoeken van heel Europa en daarbuiten op zoek naar nieuwe producten, ingrediënten en smaken. En dat doet hij niet alleen. Elke reis neemt hij een andere gast mee die net zo gepassioneerd in het leven staat als hij. Samen met Jeroen Meus, Regi Penxten, Kürt Rogiers, Ella Leyers, Wim Lybaert, Marco Borsato, Axel Daeseleire en Nederlandse actrice Anna Drijver reist Sergio over de grens op zoek naar inspirerende verhalen, fantastische belevenissen en unieke ingrediënten.

Sergio Herman: “We ontdekken producten die ik nog nooit geproefd heb en ervaren tradities waar ik nog nooit van had gehoord. Kortom: hier word ik heel gelukkig van. Zelfs een beetje emotioneel. Naast het culinaire aspect leer ik op elke reis mijn gast ook beter kennen. We komen meer te weten over elkaars leven en passies, beleven samen hilarische momenten en gaan ook serieuze en diepgaande emotionele gesprekken niet uit de weg. Dit zijn herinneringen voor het leven.”

Elke aflevering neemt sterrenchef Sergio een andere gast mee op sleeptouw. Op het reismenu: Kroatië, Spanje, Zweeds Lapland, Italië, Nederland, Faeröer, Marokko en Griekenland. In elk land dompelen ze zich onder in een culinair bad en ontmoeten ze voedselgoeroes waarmee ze de lokale foodcultuur verkennen. Zo stappen Sergio en Jeroen uit hun comfortzone wanneer ze al duikend op zoek gaan naar wijn op de bodem van de zee, zoeken Kürt en Sergio het avontuur op wanneer ze off-road gaan rijden in de Marokkaanse woestijn en staat Regi doodsangsten uit wanneer hij langs een ladder een grot in Spanje moet afdalen om een bijzondere kaas te proeven. Tijdens hun reis verdiepen ze zich niet alleen in eten, maar ook in elkaars levensverhaal en passies, met hilarische momenten, intense ervaringen en emotionele onthullingen tot gevolg. Op het einde van elke trip kookt Sergio voor zijn gast met alle ingrediënten die hij tijdens hun roadtrip heeft leren kennen. Het resultaat: pure smaken, intense ervaringen en onvergetelijke herinneringen.

