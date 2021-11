Meer dan 30 topartiesten zorgen voor de grote apotheose van Rode Neuzen Dag en brengen 10 uur lang live muziek bij Qmusic

Nu vrijdag vindt de spetterende, muzikale apotheose plaats van de slotweek van Rode Neuzen Dag. Vanaf 8 uur ontvangt Qmusic de crème de la crème van de Vlaamse en internationale muziekscene die hun steentje willen bijdragen onder wie Clouseau, Bart Peeters, Gers Pardoel, Regi en Pauline, Milow, Davina Michelle, Portland, Cleymans & Van Geel, Hooverphonic, Benson Boone, Helmut Lotti en vele anderen. Tien uur lang maken zij, live in de studio van Qmusic, muziek voor de speciale uitzending De Rode Neuzen Dag Playlist - 10 uur live muziek. Alles is live te volgen via de radio van Qmusic, online via qmusic.be en hln.be, via de Q-app, maar ook op televisie bij VTM en op het Qmusic-kanaal.

Qmusic dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe geven om 8u het officiële startschot voor de 10 uur live muziek. Vanaf 12u tot 18u nemen Vincent Fierens en Julie Van den Steen de microfoon over. De vier presentatoren zijn alvast laaiend enthousiast: “We kijken er zó ongelooflijk naar uit om al die mooie acties en bijzondere verhalen die de revue passeerden in the picture te plaatsen. Dat de marathon van vrijdag met alle live muziek en interventies fantastisch mooi en emotioneel zal worden, staat nu al vast. Laten we met z’n allen nog even knallen, knallen, knallen en zodoende die 2,2 miljoen euro binnenhalen!”

Regi en Pauline openen de marathon uitzending en brengen live het Rode Neuzen Dag lied Lost Without You.

Doorheen de dag worden verzoekjes van luisteraars live gebracht door de aanwezige artiesten. De radiozender brengt tussendoor ook getuigenissen van luisteraars en actievoerders onder de aandacht.

Qmusic zette sinds zaterdag 20 november haar hele playlist te koop. Luisteraars kunnen nog tot en met vrijdag 26 november, 18u, een verzoeknummer aanvragen via het sms-nummer 4666. Eén berichtje kost €1 waarvan de opbrengst integraal naar Rode Neuzen Dag gaat. De ganse week trokken ook vliegende reporters Laura Tesoro, Vincent Fierens en Julie Van den Steen en ambassadeur Birgit Van Mol door heel Vlaanderen om acties in de kijker te zetten en hierover live verslag uit te brengen.

De lijst van artiesten die vrijdag al zeker live een nummer brengen bij Qmusic oogt indrukwekkend: 2 Fabiola, Archie X, Bart Peeters, Benson Boone, Cleymans & Van Geel, Clouseau, Cookies & Cream, Davina Michelle, Emmy d’Arc, Flemming, Gers Pardoel, Grace, Helmut Lotti, Hooverphonic, Isabelle A, Jaap & Pommelien, Kate Ryan, Luka, Maksim, Mart Hoogkamer, Metejoor, Milo Meskens, Milow, Ola, Olivia, Pommelien, Portland, Regi en Pauline, Rolf Sanchez, Snelle, the Starlings, Tine Oltmans, Wim Soutaer en vele anderen.

Ook op vrijdag 26 november zendt VTM om 20u40 de Liefde voor Muziek Special uit, een aflevering vol bijzondere verhalen van jongeren en de leerkrachten die voor hen een verschil maakten. Net na de aflevering volgt het moment suprême: de bekendmaking van het eindresultaat van Rode Neuzen Dag 2021, live bij VTM. De organisatoren mikken op een opbrengst van 2,2 miljoen euro. Daarmee zou in in elke school in Vlaanderen een Sidekick Sam opgeleid kunnen worden in de Rode Neuzen Academy.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius. Wie een actie wil organiseren of een gift wil doen, kan terecht op rodeneuzendag.be