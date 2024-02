Tom Waes zijn grote droom gaat in vervulling in Sergio Over De Grens

Tom Waes, één van Vlaanderens meest opvallende tv-persoonlijkheden, staat bekend als acteur, presentator en avonturier. Hoewel deze ultieme waaghals de wereld al vaak rondreisde, ontbrak Zuid-Afrika nog op zijn lijst. De ideale reden voor Sergio Herman om Tom mee op sleeptouw te nemen door dit land in Sergio Over De Grens. Van de townships van Kaapstad tot de Big Five in het Krugerpark. Sergio heeft een reeks verrassingen voor Tom in petto, met als kers op de taart Tom's grote droom die in vervulling gaat: een wandelsafari. Tom komt oog in oog te staan met wilde olifanten en kan zijn liefde voor natuurfotografie botvieren. “Als ik niet deed wat ik nu doe, dan zou ik fotograaf zijn geworden. Dat is mijn grote passie.”

De avontuurlijke reis begint in Kaapstad, waar Tom en Sergio halt houden in Khayelitsha, een van 's werelds grootste townships. “De wereld is niet eerlijk verdeeld, dit is hallucinant”, vertelt Tom. Terwijl Chef Abey traditionele gerechten bereidt in een foodtruck, raken Tom en Sergio onder de indruk van zowel het eten als de mensen in de township. Tijdens hun eerste maaltijd samen doet Sergio een opvallende ontdekking: “Ik eet snel maar jij, jij bent een tornado. Zo snel heb ik nog nooit iemand zien eten”, lacht Sergio. “Het is een schande hoe snel ik eet. Ik heb tien jaar in het Guinness Book gestaan als snelste pizza-eter ter wereld”, vertelt Tom.

De reis gaat verder naar het vissersdorpje Paternoster. Tom duikt, surft en is Sea Sheperd, ideaal om Weskus-kreeft te gaan vangen met plaatselijke vissers. Sergio, die vaker op zee is geweest, hoopt eindelijk zijn eerste vangst binnen te halen. De grande finale vindt plaats in het Krugerpark, waar een wel heel bijzondere gin wordt gebrouwen. Sergio en Tom gaan met de makers op zoek naar het hoofdingrediënt… “Jij neemt me helemaal mee vanuit België om gin te drinken van olifantenkak? Ik had nooit gedacht dat ik hier met olifantenstront in mijn hand zou staan en er nog aan zou ruiken ook”, lacht Tom. Als afsluiter van de reis klinken Sergio en Tom op het leven. “Ik zit op een kei goed moment in mijn leven. Ik ben gelukkig. Ik heb een nieuwe vriendin, het voelt fantastisch. Alsof alles op zijn plaats valt. Heel veel vrienden die mij kennen zeggen ook dat ik het uitstraal. Ik ben altijd ongeduldig maar de grote zenuwachtigheid is weg. Dat is echt leuk, ik heb rust gevonden”, vertelt Tom.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

