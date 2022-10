Toenadering maar ook serieuze gesprekken in ‘Blind Getrouwd’

Deze week proberen de koppels aan de slag te gaan met de goede raad van de experten en er volgen enkele serieuze gesprekken.

Christiaan en Jana hebben een behoorlijk openhartig gesprek met expert Wim Slabbinck achter de rug. Het thema ‘intimiteit’ blijft voor gespreksstof zorgen. “Het is heel vreemd dat we een externe persoon nodig hadden om het onderwerp tussen ons te droppen, maar oké, nu babbelen we erover”, klinkt het bij Jana. Christiaan laat alvast uitschijnen dat ze Wims raad hebben opgevolgd.

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Florence en Jiri hebben een date night en daarbij probeert Jiri toch voorzichtig te polsen naar de volgende stap. Dat zorgt meteen voor schaamrood op Florences wangen, maar ze evolueren op hun eigen, rustige manier. Ook aan quality time geen gebrek: het koppel plant een bezoekje aan de kermis en Pairi Daiza. Wanneer ze langsgaan bij Florences familie zorgt dat voor een echt Lady en de Vagebond momentje.

Joren en Lien krijgen bezoek van Jorens beste vriend Jan en zijn vrouw Anke. “Wij zijn zoals een gezellig schildpadje”, lacht Joren. “Je kan niet zeggen dat we razendsnel vooruit gaan, maar wel op een leuke manier.” Joren lucht zijn hart bij Jan en dat doet deugd. Ook met Lien wil hij bijpraten en ventileren. “Ik moet hier een Berlijnse muur omver proberen te rijden, maar ik heb geen legertank in mijn garage staan, hé?” Communicatie blijft een belangrijk werkpunt tussen het koppel en Lien beseft dat ze het Joren niet altijd makkelijk maakt.

Omdat Dziubi een paar dagen voor zijn werk in Amsterdam vertoeft, compenseert Brecht het gemis door een paar vriendinnen uit te nodigen. Zij merken onmiddellijk een verandering aan Brecht: hij is extreem rustig en dat is duidelijk volledig toe te wijzen aan de invloed van Dziubi. En natuurlijk willen ze weten of er al sprake is van intimiteit tussen het koppel…

‘Blind Getrouwd’ op 24 oktober om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .