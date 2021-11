Vlaanderen heeft Rode Neuzen Dag massaal omarmd: élke Vlaamse school kan binnenkort rekenen op een Sidekick Sam

In de laatste rechte lijn van Rode Neuzen Dag 2021 liep het bedrag dat Vlaanderen inzamelde vanavond op tot een indrukwekkende 3.061.571 euro. Om in elke school een Sidekick Sam te kunnen opleiden, was 2,2 miljoen euro vooropgesteld. Dankzij de inzet van tal van vrijwilligers, acties en donaties werd dat doel ruimschoots overschreden. Met de ingezamelde middelen wordt een Rode Neuzen Academy voor leerkrachten opgericht. Daar krijgen zij de opleiding en ondersteuning die ze nodig hebben om op hun school jongeren die het mentaal moeilijk hebben nog beter bij te staan.

Om 18u, aan het einde van De Rode Neuzen Dag Playlist - 10 uur live muziek bij Qmusic, stond de teller reeds op 2.011.698 euro. Tijdens de Liefde voor Muziek Special bij VTM ging Rode Neuzen Dag de laatste rechte lijn in. Iedereen die het mentaal welzijn van onze jongeren een warm hart toedraagt, kon nog een laatste bijdrage doen. Op het einde van de aflevering maakten presentatoren Julie Van den Steen en Qmusic DJ Vincent Fierens, Kris Vervaet (CEO DPG Media België) en Olivier Onclin (lid van het directiecomité van Belfius) live op VTM het finale bedrag bekend. Met de ingezamelde middelen wordt een Rode Neuzen Academy voor leerkrachten opgericht. Daar krijgen zij de opleiding en ondersteuning die ze nodig hebben om op hun school jongeren die het mentaal moeilijk hebben bij te staan.

“Bij DPG Media vinden we het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons blijvend in te zetten rond het mentale welzijn van jongeren, en dus ook onze communicatieve kracht voluit in te schakelen voor een initiatief als Rode Neuzen Dag. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen maar ook scholen, steden en bedrijven zich ingezet hebben voor Rode Neuzen Dag. Heel straf wat al die actievoerders op touw hebben gezet in niet evidente omstandigheden. Door de corona regels konden heel wat geplande events immers niet doorgaan. En toch lieten vele actievoerders daardoor de moed niet zakken. Zonder hen zou Rode Neuzen Dag nooit zoveel jongeren kunnen steunen. Ik wens iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen dan ook oprecht te danken voor dit prachtige resultaat!” vertelt Kris Vervaet, CEO DPG Media België.

Belfius is partner-van-het-eerste-uur van Rode Neuzen Dag en blikt ook tevreden terug op deze toch wel atypische corona-editie. Dat bevestigt Olivier Onclin, lid van het directiecomité van Belfius: “Rode Neuzen Dag is meer dan ooit belangrijk. De coronapandemie heeft heel veel van de jongeren gevergd. Nochtans zijn zij de toekomst. Het is belangrijk dat we hen nu helpen om veerkrachtig te zijn. Daarom geloven wij bij Belfius als maatschappelijk bewuste bank dat de Rode Neuzen Academy en de Sidekick Sams zeer noodzakelijk zijn. De resultaten van vandaag tonen aan dat Vlaanderen deze visie met ons deelt. Dat is een extra motivatie om van de Rode Neuzen Academy een vaste waarde te maken zodat leerkrachten hun rol als Sidekick Sam ten volle kunnen realiseren.”

Rode Neuzen Dag zag er dit jaar voor de tweede keer op rij anders uit dan andere jaren. Omwille van de huidige corona situatie werd het programma van de zesdaagse Rode Neuzen Dag On Tour door 12 steden last minute aangepast. Maar zowel de organisatoren als de actievoerders bleven niet bij de pakken zitten en toonden ongelooflijk veel zin, energie en inspiratie om toch geld in te zamelen voor het goede doel. De hele week trokken ambassadeur Birgit Van Mol en vliegende reporters Laura Tesoro, Vincent Fierens en Julie Van den Steen Vlaanderen rond om tal van deze acties live in de kijker te zetten.

Veel actievoerders kozen ervoor om lekkers te gaan verkopen wat natuurlijk bij velen in de smaak viel. Zo bakte 'Jens van de wafels' uit Smeermaas bij Lanaken wafels voor Rode Neuzen Dag. En verkocht Jsté uit Strombeek in samenwerking met Nimavert uit Meise en Aubrion Chocolates krekels in een jasje van rode chocolade. Maar er waren natuurlijk ook nog andere leuke acties, zoals de dartsmarathon in Café Ons Kroegske, de heldenkaarten van Stad Turnhout en de leerlingen van Viio Borgloon die een gigantische Rode Neuzen Sjaal breiden. Vincent Fierens zat dan weer tussen de lama’s op de zorgboerderij Huppeldepup in Grimbergen.

Rode Neuzen Dag was ook dit jaar weer meer dan ooit nodig zegt ambassadeur Birgit Van Mol: "Samen met heel Vlaanderen hebben we laten zien hoe flexibel we kunnen zijn. Geen Rode Neuzen Dag On Tour zoals gepland, maar we hebben toch - helemaal coronaveilig - actievoerders in de schijnwerpers kunnen zetten, jongeren een figuurlijk schouderklopje kunnen geven, cheques met mooie bedragen opgehaald. We hebben veel straffe en warme verhalen gehoord op Qmusic, waar veel mensen zich in herkenden en waar ze zich vaak verbonden voelden door een lied dat ook voor hen een speciale betekenis heeft. Ook die euro's gaan mee in de pot om zoveel mogelijk Sidekick Sams te kunnen opleiden en dus ook onze jongeren een nog beter vangnet te geven op school.”

Ook Laura Tesoro blikt tevreden terug: “Uit alle verhalen werd duidelijk dat Sidekick Sams echt het verschil kunnen maken op school. Dat er zoveel mooie initiatieven en leuke acties op poten werden gezet was dan ook fantastisch om te zien!”



De Rode Neuzen Dag Playlist en 10 uur live muziek

Qmusic pakte uit met een aangepaste programmatie. De radiozender zette de hele week zijn playlist te koop in De Rode Neuzen Dag Playlist. Luisteraars konden met een sms een verzoeknummer aanvragen voor €1 waarvan de opbrengst integraal naar Rode Neuzen Dag ging.

Vandaag presenteerden Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, gevolgd door Vincent Fierens en Julie Van den Steen een 10 uur durende radioshow De Rode Neuzen Dag Playlist - 10 uur live muziek. Regi en Pauline beten de spits af en brachten live bij Qmusic het Rode Neuzen Dag lied Lost Without You. Maar liefst 35 artiesten passeerden vervolgens live de revue waaronder 2 Fabiola, Bart Peeters, Cleymans & Van Geel, Clouseau, Davina Michelle, Flemming, Gers Pardoel, Helmut Lotti, Hooverphonic, Isabelle A, Jaap & Pommelien, Kate Ryan, Metejoor, Milo Meskens, Milow, Portland, Regi en Pauline, Snelle, the Starlings, Tine Oltmans en vele anderen.

Dorothee Dauwe: “We hebben heel veel verhalen gehoord van moedige jongeren én leerkrachten. Die willen we keihard bedanken! En aan alle actievoerders die zoveel moeite hebben gedaan om vanalles te organiseren: dikke chapeau!" Haar radio-collega Maarten Vancoillie vult aan: "Door de pandemie was het opnieuw een atypische editie van Rode Neuzen Dag maar we voelden heel duidelijk hoe muziek steun kan geven aan jongeren. Want muziek helpt écht. Dat zagen we ook bij de jongeren die we via videocall hebben gebeld in de show: tranen van ontroering én uitbundig meezingen, alle emoties waren aanwezig vandaag.”

Ook Julie Van den Steen en Vincent Fierens die de ganse week heel Vlaanderen doorkruisten en vandaag 6 uur lang achter de microfoon zaten, blikken tevreden terug: “Ongelooflijk met hoeveel enthousiasme en warmte we overal ontvangen werden! Het is duidelijk dat het thema van dit jaar bijzonder veel jongeren aanbelangt en hoe belangrijk het is dat ze een luisterend oor vinden”, vertelt Vincent. Ook Julie weet dat leerkrachten het verschil kunnen maken: “Ik wens elke leerling zo’n sidekick op school toe. Iemand die problemen tijdig herkent én het gesprek aanknoopt, is goud waard. De getuigenissen en warme reacties die ik afgelopen week kon sprokkelen, waren bijzonder hoopvol.”

Liefde voor Muziek Special

De uitzending van de Liefde voor Muziek Special op vrijdag om 20u35 bij VTM stond volledig in het teken van de zesde editie van Rode Neuzen Dag. Het werd een aflevering vol bijzondere verhalen van zeven veerkrachtige jongeren en de leerkrachten die voor hen een ommekeer betekenden. De artiesten - Regi Penxten, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Vanlaet en Tom Dice en Kato van The Starlings - zongen in deze editie een speciaal gekozen nummer voor de leerkrachten. De kijkers zagen hoe de jongeren en hun leerkracht de uitzending van de Special live konden volgen, wat vaak voor ontroerende momenten zorgde. Doorheen de hele aflevering kwamen nog volop giften binnen via sms en telefoon. Op het einde van de aflevering, omstreeks 22u45, onthulden Kris Vervaet, CEO DPG Media België en Olivier Onclin, lid van het directiecomité van Belfius live het eindbedrag van alle Rode Neuzen Dag acties.



Sidekick Sam en Rode Neuzen Academy

De hele corona periode maakte nog extra duidelijk hoe waardevol een goede band tussen leerlingen en leerkrachten is. Rode Neuzen Dag wil daar verandering in brengen door leerkrachten nog meer te versterken in hun rol als sidekick. Een Sidekick Sam is een leerkracht bij wie leerlingen hun hart durven te luchten en bij wie ze terecht kunnen wanneer ze zich niet goed in hun vel voelen.

Om de Sidekick Sams hierbij te ondersteunen, gaan de organisatoren met het opgehaalde geld een Rode Neuzen Academy oprichten. Hier krijgen de Sidekick Sams hun eigen online community waarin verbinding en communicatie centraal staan. De community zal voor de Sidekick Sams hét referentiekader zijn als ze advies of expertise zoeken om hun leerlingen beter te begeleiden. Door alle tools samen te bundelen en overzichtelijk aan te bieden, winnen ze tijd en zijn hun leerlingen sneller geholpen.

Bedoeling is om deze Rode Neuzen Academy nog dit schooljaar te lanceren. Scholen kunnen zich hier nog steeds voor aanmelden via rodeneuzendag.be.

Rode Neuzen Dag-weetjes

Het is de zesde editie van de actie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius

Op minder dan 48 uur tijd werd het volledige programma van Rode Neuzen Dag On Tour aangepast in een coronaproof alternatief waarbij de vliegende reporters Julie, Vincent, Laura en Birgit op enkele dagen tijd maar liefst 54 stops doorheen heel Vlaanderen deden om acties in de kijker te zetten

Tijdens de slotweek werd maar liefst 2954 km afgelegd door de vier vliegende reporters van het Rode Neuzen Dag Team. Dat is tot aan het huis van de Kerstman in Rovaniemi, met alle omleidingen en wegenwerken meegerekend ;-)

de meest aangevraagde artiest deze week bij Qmusic was Regi , al dan niet met Pauline, Camille, Olivia of Jaap - Ed Sheeran en Metejoor werden ook vaak aangevraagd

In het radioprogramma De Rode Neuzen Dag Playlist - 10 uur live muziek op Qmusic speelden liefst 35 artiesten in totaal 86 verzoeknummers

Het Rode Neuzen Dag lied Lost Without You van Regi en Pauline is deze week de Q-Topschijf

Eva Vandenberghe (43) van de Sint-Laurensschool in Zelzate werd door 58 van haar leerlingen genomineerd en werd uitgeroepen als meest populaire Sidekick Sam van Vlaanderen

Juf Nikkie haalde het hoogste bedrag bij de Qmusic actie 'Verdubbel je opbrengst voor Rode Neuzen Dag in 60 seconden' . Haar actie die ze samen met basisschool De Kleine Planeet organiseerde, bracht 1.610 euro op en werd in het programma van Maarten en Dorothee verdubbeld naar 3.220 euro

Vincent Fierens als een echte multitasker ook nog even zijn autobanden liet wisselen tussen twee stops door

Met maar liefst 59 geregistreerde Sidekick Sams is Virgo Plus uit Vilvoorde momenteel de school met de meeste Sidekick Sam’s

Ambassadeur Birgit Van Mol maakte speciaal voor Rode Neuzen Dag haar TikTok debuut

Ook Kabouter Plop kocht een pin van het Rode Neuzen Dag-team in Plopsaland De Panne

Loïc Van Impe leerde Julie pannenkoeken bakken in Center Parcs. Vooral het plooien in 3... Hij verkocht voor bijna €550 aan pannenkoeken die avond!

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius.