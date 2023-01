Tine Embrechts en Bart Cannaerts delen hun wildste theorieën in nieuw seizoen van The Masked Singer

Het grootste mysterie van het jaar barst binnenkort opnieuw los bij VTM. The Masked Singer, het best bekeken programma van 2022, keert terug met een fonkelnieuw seizoen, nieuwe figuren én nieuwe speurders. Julie Van den Steen, Kevin Janssens en Andy Peelman krijgen deze keer het gezelschap van Tine Embrechts en Bart Cannaerts. Twee speurders voor wie The Masked Singer geen onbekend terrein meer is. Vorig seizoen werden Tine en Bart immers nog ontmaskerd als Flamme Fatale en Cycloop. De grote zoektocht heeft voor hen dus geen geheimen meer, of wel?

Tine Embrechts: “Vorig jaar zat ik in het pak van Flamme Fatale en los van alle stress die erbij kwam kijken vond ik het zo’n gigantisch groot feest om hier deel van uit te maken. The Masked Singer is een uniek universum en je zit echt op een eigen planeet. Toen ze me belden met de vraag om deel uit te maken van het speurdersteam voelde ik meteen: natuurlijk wil ik daar terug bij zijn! Ik heb geen seconde getwijfeld. Ook uit nieuwsgierigheid, want ik was heel benieuwd naar hoe het voelt om aan die speurdersdesk te zitten en of het even leuk zou zijn aan die kant van het universum. En dat is het zeker. Minder stresserend, maar ook super moeilijk. Ik denk niet dat ik de prijs voor de beste speurder ga winnen (lacht). Ik probeer vooral goed te luisteren en te benadrukken hoe aartsmoeilijk het is om in zo’n pak te zingen. Om vervolgens zoveel mogelijk namen te noemen, dan heb ik er misschien wel eens eentje juist (lacht). Maar ik vind het eigenlijk ook gewoon keileuk om verrast te worden als dat masker af gaat. Het wordt een topseizoen!”

Bart Cannaerts: “Ik heb vorig jaar zonder veel nadenken ja gezegd toen ze vroegen om in een cyclopen-pak te kruipen en ik heb geen seconde spijt gehad van dat doldwaze avontuur. Dus toen ze me vroegen om mee te speuren heb ik instant ja gezegd. Ik wil ook eens deze kant van dit crazy circus meemaken. Want we moeten daar eerlijk in zijn: The Masked Singer is een compleet absurd programma, maar zo leuk! En als iemand ‘leuk’ zegt, dan ben ik er graag bij. Ik weet eigenlijk niet of ik een goede speurder ga zijn. Ik ben bang dat ik heel gevoelig ben voor tunnelvisie: veel te hard vasthouden aan één naam en de tips alleen maar beluisteren in functie van die ene naam. Maar ik heb begrepen dat Jens er de vorige jaren ook niks van bakte, dus als ik echt suck, dan kan ik de volgende keer nog altijd presenteren (lacht). Oh ja, vraag me niet waarom, maar ik heb een voorgevoel dat Koning Filip in één van de pakken zit. Een mens mag al eens dromen hè.”

Met de komst van Tine en Bart krijgen Julie Van den Steen, Kevin Janssens en Andy Peelman dus versterking van twee nieuwe speurders in de leukste onderzoekscommissie van het land. Met hun eigen aanpak, nieuwe ideeën en originele pistes zorgt het duo voor een frisse wind in het speurdersteam. Tine, Bart, Julie, Kevin en Andy vormen een poule van vijf vaste speurders en zullen afwisselend in verschillende combinaties achter de paneldesk zitten om mee te raden. En natuurlijk krijgen ze ook dit seizoen het gezelschap van een aantal geheime, meer érg verrassende mystery speurders. Want in The Masked Singer is niets onmogelijk.

Het derde seizoen is er één met nog een andere opvallende wissel achter de speurdersdesk. Ex-speurder Jens Dendoncker doet namelijk een position switch naar het grote podium van The Masked Singer en zal de show voor het eerst presenteren.

De speurders treden alvast uit de schaduw, de figuren uit het nieuwe seizoen hullen zich nog even in mysterie. Welke opvallende, ravissante, impressionante, schattige, grappige, kleurrijke of spraakmakende pakken proberen hun identiteit zo lang mogelijk geheim te houden? Welke bekende celebs zitten er achter de maskers? En welke speurders slagen erin om hen te ontmaskeren? Het raden begint zeer binnenkort.