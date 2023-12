Timothy Tynes of Hendrik Buysse: wie maakt de beste Pim’s-koek van eigen deeg en kroont zich tot dé Snackmaster? 

Wie is de allerbeste meestervervalser van populaire snacks en volgt Piet Huysentruyt en Marcelo Ballardin op als de enige echte Snackmaster? Op woensdag 20 december bij VTM strijden chef-koks Timothy Tynes en Hendrik Buysse om de gouden medaille. Of beter gezegd: om een medaille omhuld met een laagje chocolade en gevuld met een confituur van appelsien. Want wie de perfecte kopie van een Pim’s-koek maakt, verdient de titel van Snackmaster 2023.

Snackofielen Bockie en Mathieu trekken voor hun laatste queeste naar Lu Mondelēz in Herentals. Daar weten ze al jaren hoe een monsterhit van een koekje in elkaar wordt gepuzzeld. Terwijl bijten de twee finalisten hun tanden stuk op het nochtans luchtige koekje. Zelfs zonder een diploma in de geneeskunde op zak mocht de diepvriespizza van Hendrik Buysse in de halve finale tegen Loïc Van Impe naast die van dr. Oetker in de oven staan. De dinokoek van Timothy Tynes was dan weer prehistorischer dan die van Jelle Beeckman. Maar wie scoort met de exacte lichtjes vochtige luchtigheid van een cakeje dat onderaan wat afgevlakt is? Wie kan de jury bewijzen dat zijn perfecte chocolade dekseltje netjes blijft vasthangen aan dat cakeje? Kortom: wie maakt het beste Pim’s-koekje van eigen deeg en kroont zich tot de Snackmaster van 2023? Eén ding is zeker: het kleine koekje bezorgt de finalisten grote kopzorgen en het wordt een spannende snack-aan-nek race.

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Niet voor publicatie :

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via foto’s kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/416699?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>