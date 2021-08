Tim en Ewoud krijgen de sleutel van hun chalet in Vakantiehuis for Life

Na een volle maand zweten en zwoegen, kregen Tim en Ewoud uit Damme vanavond de sleutel van hun chalet in Durbuy. Zij mogen gedurende 20 jaar hun vakantie doorbrengen in hun volledig gerenoveerde vakantiewoning.

Ewoud is dolenthousiast: “Ik vond het een mega machtig avontuur. Zo blij dat we hieraan hebben kunnen meewerken. Van het gekrijs aan een pamperpaal, tot het vloeken op een vlot op de Ourthe, tot angsten en hoogtevrees overwinnen - alhoewel, dat hebben we nog altijd, maar we hebben het toch wel gedaan.”

Vanaf de eerste dag was hun concept duidelijk: ze wilden een ‘bear-cabin’ waar je helemaal tot rust kan komen. En dat idee hebben ze tot in de puntjes uitgevoerd met als eyecatcher de ‘noekie’, een knus hoekje met een matrasje en zelfgemaakte kussens.

Ook Tim is ongelooflijk blij: “We zijn moe maar zouden het onmiddellijk opnieuw doen. Maar dan misschien zonder de tijdsdruk... En we hopen hier te kunnen komen met onze familie, onze broers, de petekinderen, alle neefjes en nichtjes. Daar verlangen we naar: om dit ook te delen. Daar kijken we écht naar uit.”

De afleveringen van Vakantiehuis for Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.