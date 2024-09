Tijd voor The Big Reveal: hier zijn Dame Blanche, Eikeltje, Zebra, De Mike, Feniks, Medusa, Zeeduivel en Boom

Mister Withlove, Tik & Tok, Space Babe, Giraf: de voorbije weken kwamen de figuren uit The Masked Singer één voor één naar buiten. Met veertien zijn ze in totaal en daarvan zullen er twaalf het daglicht zien vóór de start van The Masked Singer op vrijdag 20 september. De overgebleven acht figuren treden vanaf vandaag naar buiten om Vlaanderen te overspoelen met hun aanwezigheid. In bushokjes, in magazines en kranten, in gaming apps, op social media, op de bus of tram: overal laten Dame Blanche, Eikeltje, Zebra, De Mike, Feniks, Medusa, Zeeduivel en Boom hun kop zien. En er is meer, want via de bijhorende QR-code krijg je de allereerste bewegende beelden van alle figuren te zien, laten ze voor het eerst hun stem horen en delen ze een tip over zichzelf. Welke échte koppen er achter de maskers schuilgaan, dát blijft nog even het allerbest bewaarde geheim ter wereld. Mystery madness is coming!

Dit zijn alle figuren die The Masked Singer aftrappen vanaf 20 september

DAME BLANCHE

Stel je een wereld voor waar je wordt omringd door de meest heerlijke, smeuïge ijsjes: van intens donkere chocolade, romig zachte vanille tot knapperige fruitsorbets. Elke hap vervult je met puur genot. Welkom bij ‘Chez Dame Blanche’! Een klassevol ijssalon waar Dame Blanche met veel stijl en charisma de plak zwaait als een ‘old diva Hollywood vrouw.’ Ze is hét icoon uit de ijsindustrie: haar ijscrème is al decennialang de lekkerste van België en ver daarbuiten. De lat van Dame Blanche ligt dan ook hoog. Voor de bodyguards is het zwoegen en zweten om hun veeleisende zaakvoerster op haar wenken te bedienen.

Dame Blanche: “Benvenuto, welkom in mijn gerenommeerde crèmerie: Chez Dame Blanche! In dit salon komen al je koudste dromen uit! In mijn etablissement vertoef je steeds in goeie compagnie. Deze zaak werd al menigmaal gefrequenteerd door grote beroemdheden uit het wereldje. Ik ken enkele van de grootste vedettes wel zéér persoonlijk. Van verrukkelijke vanille tot smeuïge stracciatella, van abrikozenijsje tot zomerfruitsorbet, we hebben het tutto! Si, als het op ijs aankomt, ben ik een meesterlijke chef! Da’s nu eenmaal mijn passie. Buon appetito!”

EIKELTJE

Eikeltje houdt ‘van den buiten’. Hij woont in de stad, maar stilzitten is niets voor hem. Als hij vijf minuten tijd heeft, trekt hij naar het park voor wat beweging. Je kan hem best omschrijven als een ietwat onhandige stadsjogger. Een goede conditie is voor hem belangrijk en stiekem droomt hij van een sixpack. Hij is zot van het fit-o-meter parcours dat op zijn route ligt, waarop hij zijn dagelijkse oefeningen kan doen. Het is voor hem de perfecte manier om te genieten van de buitenlucht. Eikeltje is ook erg sociaal en wil iedereen aanzetten tot bewegen. Want een dag niet bewogen, is een dag niet geleefd.

Eikeltje: “3… 2… 1… welkom bij Eikeltje! Ik ben niet het grootste nootje maar wel een harde om te kraken. Ha! Zitten jullie nu allemaal voor die televisie? Saai! Snap ik niet! Daar val ik van in slaap! Geeuw! Voor mij kan het leven niet rap genoeg gaan. Ik pleit voor meer snelheid! Als ik maar plankgas kan geven, joepie! Vroem vroemmm! Hihi! Alle remmen los! Eikeltje schiet als de bliksem uit de startblokjes! De koning van de korte sprint komt eraan! Soms loop ik zelfs mezelf voorbij! Dat is Eikeltje in een notendop! Daaaag liefste lopertjes!”

ZEBRA

‘FurTastic Hair by Zebra’ is een keten van hippe kapsalons, die bekendstaan om hun experimentele looks en levendige sfeer. Het bruist er van de energie. Zebra is een kapster die elke klant transformeert tot de beste versie van zichzelf. Ze kleurt graag buiten de lijntjes en heeft het lef om eens iets anders te proberen. Ze startte zelfs een nieuwe rage waarmee ze viraal ging: het kapsel met een zwart-wit strepenpatroon. Het werd in no time een hit. Zebra is een powerwoman die steeds op haar strepen staat. Ze is één en al body positivity: ze moedigt mensen aan om zelfzeker te zijn, ongeacht hun lichaamsvorm of andere uiterlijke kenmerken. Na een bezoek aan haar kapsalon voel je je als herboren!

Zebra: “Hallootjes! Welkom bij FurTastic Hair by Zebra! Jullie timing is bijzonder goed, want ik open met trots het tiende filiaal van mijn kapsalon! Op vlak van beauty, ben ik voor veel jonge mensen een rolmodel. Maar als je denkt dat ik het enkel van mijn uiterlijk moet hebben, heb je het mis! Ik ben een echte selfmade woman! Deze Zebra doet alles zelf. De dag van vandaag is het ook zo moeilijk om fatsoenlijk personeel te vinden. Zowel in mijn kapperszaak als op social media zet ik mij in voor body positivity. Aan mijn aantal volgers te zien, doe ik dat vast goed! Mijn doel? Mensen transformeren tot de beste, meest zelfzekere versie van zichzelf! Bij FurTastic Hair by Zebra gaat iedereen met een goed gevoel naar buiten!”

DE MIKE

Bonkende beats, de botsauto’s op de kermis en een cafétoog om aan te hangen. Dat is de wereld waarin De Mike zich thuis voelt. Als dorpsfiguur uit een Antwerpse volkswijk heeft hij het hart op de tong. ‘Is het hier warm, of ben jij dat gewoon?’, ‘Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog een keer langskomen?’ Dat is slechts een greep uit het arsenaal van foute oneliners die De Mike uit zijn mouw schudt en waarmee hij probeert te scoren bij de vrouwtjes. De Mike is heel zelfzeker en heeft altijd een antwoord klaar. Hij is een beetje louche en stout, maar ook een heel charmant en hulpvaardig iemand waarop niemand echt boos kan zijn.

De Mike: “Test één twee drie… sta ik aan? Ik sta altijd aan want ik zen De Mike! Yuuuu de manne! Ik zen kleir voor een fiestje, mijn gedacht! Geloofde gelle in liefde op het eerste gezicht of gon we eerst nog es een tong draaien? Hahaha! Met De Mike is het altijd prijs, altijd gewonnen! Ak iet doe, doeket goe! Behalve ak te dicht tegen de luidspreker sta, dan ist om zeep! Pas oep, ik hemmet nooit hoeig in mennen bol gehad zenne. Zo macho zen ik nu ook weer nie! Diep in mijn hart zen ik ne mens van ’t volk e, gelijk da ze zeggen! Mike met de pet, what you see is what you get! Van een bitje competitie zen ik pertang nie vies. Dus kgon ier verzekers een efforeke doeng! Klinkt het niet, ten botst het! Alez roulez, gas plansjee!”

FENIKS

Feniks is een majestueuze vogel die geboren is uit vuur en as. Doordat hij hier telkens weer uit herrijst, staat hij symbool voor vernieuwing, hoop en wedergeboorte. Feniks leert ons dat je uit de moeilijkste periodes kracht kan halen en dat elk einde een nieuw begin kan zijn. Doordat Feniks om de zoveel tijd herrijst en telkens maar een beperkte tijd bij ons is vooraleer hij opnieuw verdwijnt, heeft hij een bucketlist die hij hier op aarde wil afwerken.

Feniks: “Aan alle mensen van vlees en bloed: gegroet! Feniks is wedergeboren! Om de zoveel tijd ga ik in vlammen op en herrijs ik uit mijn eigen as. Dat klinkt heftig, maar vergis je niet: mijn verhaal is er net één van hoop en vernieuwing. Want hoewel mijn veren vuur vatten, blijft mijn ziel onverwoestbaar. Dat ik vroeg of laat weer opga in vlammen, dat weet ik al. Maar wat ik niet wist is dat ik mij hier elke keer weer zo amuseer! Daarom maakte ik een ‘bucketlist’, zoals jullie stervelingen dat noemen. Als Feniks ben ik getekend voor het leven. Ik weet nooit wanneer ik weer verdwijn. Daarom moet ik mij efkes haasten om dieje lijst af te werken, mannekes! Ik haal altijd alles uit het leven. En uit het leven daarna. En uit het leven daarna. En uit het leven daarna. Dit vuur krijgen ze niet dood!”

MEDUSA

Medusa is een vrouwelijk wezen met slangen op het hoofd in plaats van haar. Ze is vervloekt, want iedereen die haar aankijkt verandert in steen waardoor ze gedoemd is tot de eenzaamheid. Alleen je dagen vullen is niet makkelijk, ze zoekt allerlei manieren om de verveling niet te laten toeslaan. Zomaar iets gaan drinken bijvoorbeeld zit er voor haar niet in en daardoor heeft ze vaak last van fomo. Met haar verschijning imponeert ze vriend en vijand en kan je zelfs een beetje bang voor haar zijn. Het leven van Medusa liep niet altijd over rozen, ze maakte veel mee. Ook al leeft ze verbannen, toch staat ze voor kracht en empowerment. Ze laat nooit het hoofd hangen en leert leven met alles wat er is gebeurd.

Medusa: “Oooh, bezoekersss! Cava? Ik ben Medusssssa. Wie ben jij? Nee hoor, dit is geen illusie. Ik ben het echt: die legendarische gorgoonse dame uit de Grieksssse mythologie. Wat zzzzzeg je daar, vind je me mooi? Wel, schijn bedriegt lieverdsssss, want ik ben geen typische heldin. Mijn verhaal is er eentje van misverstanden en eenzaamheid, maar ook van kracht en overleving. Ik werd eeuwen geleden verbannen en vervloekt. Sindsdien versteent iedereen bij mijn aanblik. Hoogsssst vervelend! Tja, dat maakt mijn ssssociale leven niet bepaald makkelijk. Er kijkt nooit eens iemand lief naar mij… En al zeker niet in mijn ogen. Maar goed, zo zal het zijn! Want Medussssa is terug, ssssstraffer dan ooit!”

ZEEDUIVEL

Zeeduivel, ‘the artist formerly known as Elvis’, neemt je mee op een wilde rit! Ze is een internationale rockster, een ware ‘legend of rock’, die de wereld rondreist en optreedt voor tienduizenden mensen. Op dit moment neemt ze in de studio haar nieuwe album op. Zeeduivel is wereldberoemd en heeft een uitgesproken levensstijl die opwindend maar ook tumultueus kan zijn. Ze houdt van een stevig feestje en is het gewoon om altijd haar zin te krijgen. Het zal je misschien verbazen, maar Zeeduivels favoriete drankje is… water.

Zeeduivel: “Check one two hey hey, one two… Helloooo Belgium! Are you ready to rock?? Make some noise for Zeeduivel! That’s me! Welcome to my wild world! What’s that smell…? Oh, it’s me! Haha! Ever wonder what goes on behind the scenes in the life of a rockstar fish? Well, you guys are getting the backstage pass of a lifetime. Let’s dive right in, rock and roll baby! I cannot wait to sink my teeth into this new adventure. On stage I feel like… well, like a fish in water! My heartbeat is getting faster already! Buckle up and hold on, ‘cause this show is about to get fin-tastic! Plenty of fish in the sea, but there’s only one Zeeduivel! And she is in it to win it!”

BOOM

Er was eens een Boom, die diep verscholen in een mysterieus bos stond. Eeuwenlang wiegen zijn takken en bladeren mee met het komen en gaan van de seizoenen. Hij lijkt een boom zoals alle anderen, maar niets is minder waar. Eens om de zoveel tijd komen zijn wortels los van de aarde en wordt hij wakker uit een lange winterslaap. Traag maar gestaag begint hij aan zijn tocht. Boom is oud en wijs, maar ook een beetje vergeetachtig. Daarom heeft hij altijd een groot boek bij zich, waarin alles staat geschreven wat belangrijk is. Er staat ook in dat Boom eigenlijk een gepensioneerde boswachter is. Ook al is hij nu op rust, toch geeft hij nog altijd graag rondleidingen en doet hij aan natuurbehoud en bosbeheer.

Boom: “Ooooh halloooo jonge blaadjes! Ik ben Boom. Welkom in mijn wonderlijke woud. Ik ben Boom… Of had ik dat al gezegd? Mijn bladeren wiegen al eeeeeeeuwenlang in de wind. Ik zag werkelijk al álles. Van de mooiste costa, helemaal over de oceaan, tot op de hoogste bergtop: ik plantte mijn wortels op ieder continent. Ook in Vlaamse velden kuier ik graag rond. Dus kom op jongelui, ik neem jullie mee op pad! Aaah, van lange wandelingen leef ik helemaal op. Mijn takken kraken wat meer dan vroeger en je verwacht het misschien niet van deze oude knoest, maar ik schud mijn blaadjes al eens graag los op een goeie symfonie! En ik hou ook enorm van lange wandelingen! Of had ik dat al gezegd? Tot snel, jonge rakkers!”

MISTER WITHLOVE

Dat de charmante witloof een echt showbeest moest zijn, stond vast voor Fiona. Show, spel, komedie of amusement: geen enkele tak van de entertainmentwereld is veilig voor de enthousiaste, zelfzekere spring-in-’t-veld. Mister Withlove houdt van zichzelf, van de showbizz én van aandacht. Hij doet niets liever dan met iedereen op de foto te gaan. Hoe groter het podium en hoe meer publiek, hoe liever hij het heeft. Aan enthousiasme zal hij nooit inboeten.

Mister Withlove: “Dames en heren! Welkom bij de beste variété show ooit gemaakt! Zet die sterkste handen maar op elkaar voor… MIJ! De enige echte Mister Withlove Oh yeahhh! Dit wordt een avond vol humor, spanning en entertainment! Alles kan beter, maar niet in deze show, want ik kan alles! Come on everybody! Zoals een echte witloof is ook Mister Withlove 100% Made In Belgium. Oh yeahhh! Ik mag dan misschien wat ijdel zijn, voor mijn fans doe ik alles. Al mijn fans racen naar me toe. Hun honger naar een hapje Withlove is nooit gestild. Maar geen paniek, er is genoeg Withlove voor iedereen! Oh yeahhh!”

TIK & TOK

Een zalige 28 graden, de zon op je bek en een koel briesje: heerlijk toch? Zo denken Tik & Tok er ook over. Voor hen stopt de zomer nooit. Deze twee zorgeloze, hippe kippen houden van een tropical summer breeze in een luxueuze setting. Ze hebben de vakantie van hun leven geboekt in een leuke villa die ze met veel plezier ontdekken en waar ze de tijd van hun leven hebben. Hun volgers op TikTok worden op hun wenken bediend, want elke dag posten Tik & Tok een filmpje van hun avonturen. Lichtjes hungover zijn, slapen op een stok in plaats van in een bed en lekker chillen met de billen: werkelijk álles wordt gedeeld. Living the life!

Tik & Tok: “Ejoow! De hipste kippen van het kippenhok zijn gearriveerd op hun vakantiebestemming! Wij hebben echt een paar weken salsa, siësta en sangria verdiend. We nemen jullie graag mee op onze kip-trip. Dit is zeker niet onze eerste reis. En ook niet onze tweede. Tikkie en Tokkie zijn echte globetrotters. Viben in Engeland, Ibiza of Griekenland: we hebben overal al poot aan wal gezet. We zijn niet voor niets top trending travel influencers. Hashtag tok of the town! We laten jullie met plezier een graantje meepikken van ons luxeleventje!”

SPACE BABE

Space Babe is niet van in de buurt. De planeet waarop ze woont, bevindt zich op 55 miljoen lichtjaar van hier en situeert zich ter hoogte van de Virgo-cluster. Het is er fijn vertoeven, want het landschap is er prachtig en het weer zacht. Van klimaatopwarming hebben ze nog nooit gehoord, want de bewoners zijn eco warriors die in harmonie leven met de natuur. Ook oorlog is er onbestaande. De planeet wordt enkel bewoond door vrouwen. Met haar full electric space scooter sjeest Space Babe naar ons zonnestelsel om op te treden in The Masked Singer. Maar niet zonder kennis te maken met onze aarde en haar bewoners. Hoe kan ze van onze planeet ook een betere plek maken? Dat is haar missie!

Space Babe: “Wat is de wereld toch mooi! Enfin, die van Space Babe toch. Hier wonen namelijk alleen vrouwen! Ik ben al op minstens 10 miljoen planeten geweest, ik ken ze intussen al uit mijn hoofd! Maar voor The Masked Singer ga ik voor het eerst naar de Aarde. Daarom heb ik alvast twee aardlingen gekozen die voor mij jullie planeet inspecteren. Ik heb al door dat er een paar dingen beter kunnen bij jullie. Of moet ik zeggen: properder? Geen nood! Ik mag dan wel 55 miljoen lichtjaar van de Aarde verwijderd zijn, vanuit mijn hoofdkwartier los ik al jullie problemen op! Falen is geen optie! Met mijn hulp is jullie planeet in een mum van tijd het perfecte plaatje! Zijn jullie klaar voor de start? Want Space Babe komt eraan!!”

GIRAF

Giraf is een basketbalspeler die niet alleen uitblinkt op het veld, maar ook ernaast een grote aantrekkingskracht heeft. Shawn Mendes en Zac Efron zijn er niets tegen. Met zijn chille en zelfzekere uitstraling is hij de king van urban coolness. Door zijn strategisch inzicht, teamgeest en focus is hij één van de beste én meest populaire basketbalspelers van dit moment. Hij is best ijdel. Zijn stijl kan je omschrijven als casual streetstyle: hij draagt een opvallende zonnebril en gouden kettingen. Ondanks zijn succes blijft hij trouw aan zichzelf en zijn afkomst. Zijn homies from the hood draagt hij diep in het hart.

Giraf: “Hi brothers and sisters, Giraf is in the house! Hou jullie klaar voor de top van het basketbal. Ik hoor mijn fans al juichen en de tegenpartij daveren! Dunk, jumpshot and SCORE! Ik ben baas van het veld! Met mijn flair, coolness en trickshots, stijg ik altijd boven de rest uit. Vergis je niet. Nu ben ik dé ster, vroeger was ik een gewone jongen van de straat. Kijk eens hoe cute ik toen al was. Maar succes is als een domino-effect. Daardoor ben ik nu de grootste in mijn vak! Constante druk, geen privacy, altijd moeten presteren: dat hoort erbij, de neveneffecten van de roem. Ik heb een lange nek, maar ik doe nooit uit de hoogte. Mijn motto: sweat now, shine later!”

Wie nu al een eerste gokje wil wagen over de echte identiteit van Dame Blanche, Eikeltje, Zebra, De Mike, Feniks, Medusa, Zeeduivel, Boom, Mister Withlove, Tik & Tok, Space Babe en Giraf kan dat doen in de Guessing Game op themaskedsinger.be. Op zaterdag 16 november strijkt The Masked Singer in Concert ook twee keer neer in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets voor de namiddag- of avondshow zijn verkrijgbaar via vtm.be.

