Tien vrederechters verzoenen, bemiddelen en grijpen in

Van overhangende takken tot geluidoverlast of achterstallig huurgeld: de mens maakt om duizend-en-een dingen ruzie. De vrederechter weet er altijd raad mee en probeert de kalmte te bewaren in alle hectiek. In een nieuw seizoen van ‘Vrederechters’ geven nieuwe gezichten en oude bekenden vanaf donderdag 26 oktober een blik achter de schermen van de rechtbank die het dichtst bij de mensen staat. De kijker is niet alleen getuige tijdens openbare zittingen, maar wordt door de karaktervolle vrederechters ook mee op sleeptouw genomen. Want één blik op de situatie ter plaatse zegt vaak meer dan duizend woorden.

Maak kennis met de tien vrederechters die in hun kaarten laten kijken:

Katrien Demeestere, Tielt

Met haar 42 jaar is Katrien Demeestere uit het kanton Tielt de jongste vrederechter van West-Vlaanderen. Het landelijke karakter van het kanton bepaalt de zaken die ze behandelt. Een goede voorbereiding is voor haar key, zodat ze de juiste vragen kan stellen en zo tot de beste oplossingen kan komen.

Beatrijs Mevesen, Pelt

Vanuit het kanton Pelt spreekt vrederechter Beatrijs Mevesen al 22 jaar vonnissen uit. Haar zittingszaal springt eruit door de muurschildering van ‘Vrouwe Justitia’. Neutraliteit en rechtvaardigheid draagt ze dan ook hoog in het vaandel, met oog voor de persoon die bijstand nodig heeft.

Goedele Vandenbulcke, Kortrijk

In het kanton Kortrijk staat Goedele Vandenbulcke al tien jaar bekend als de fietsende vrederechter. Haar plaatsbezoeken door de stad doet ze dan ook per tweewieler. Burgers die voor haar neus belanden, kunnen rekenen op een empathische en menselijke rechter die aandacht heeft voor hun verhaal.

Danny De Schepper, Hamme

Danny De Schepper uit kanton Hamme is een echte bemiddelaar pur sang. Als man van het volk behandelt hij zaken met een glimlach en een vleugje humor, vanuit de overtuiging dat relativering veel conflicten kan vermijden of oplossen. Geslaagde verzoeningen geven hem dan ook veel voldoening.

Rita Struyf, Tongeren

Vrederechter worden was voor Rita Struyf altijd het ultieme doel. Na 15 jaar advocatuur en een korte passage als rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren, zetelt ze al 22 jaar als vrederechter in het kanton Tongeren. Ze is streng maar rechtvaardig en stelt zich zowel empathisch als kordaat op. Als vrederechter maakt ze graag het verschil.

Valéry Schalenbourg, Willebroek

Na een carrière als advocaat is Valéry Schalenbourg intussen vijf jaar vrederechter in Willebroek. Hij streeft ernaar om complexe juridische kwesties in begrijpelijke taal uit te leggen en genomen beslissingen op een heldere manier te onderbouwen in de vonnissen. Hij maakt graag de nodige tijd en ruimte vrij om partijen met elkaar te verzoenen.

Johan Van de Velde, Eeklo

In het uitgestrekte en grotendeels landelijke kanton Eeklo is Johan Van de Velde al 14 jaar vrederechter. Hij neemt zijn tijd om alle argumenten te aanhoren en alle stukken grondig na te kijken. Zijn sociale aard en gevoel voor humor maken hem erg benaderbaar, maar hij is streng wanneer hij merkt dat mensen niet de waarheid spreken.

Caroline Delesie, Menen

De Waalse en Franse grenzen aan kanton Menen kleuren de zaken die vrederechter Caroline Delesie behandelt. Ze toont steeds begrip voor mensen in stressvolle situaties, zeker als ze in persoon komen opdagen. Om een vergissing recht te zetten of een woordje uitleg te geven, is aanwezigheid voor deze vrederechter dan ook een terecht stokpaardje.

Dominique De Bruyne, Lokeren

Al meer dan 15 jaar is Dominique De Bruyne vrederechter in kanton Lokeren. Ze staat bekend om haar grondige voorbereiding, bevlogen debatten en doortastende aanpak. Thema’s als multiculturaliteit en grensproblematiek kleuren geregeld haar zittingen. Als nabijheidsrechter streeft ze ernaar conflicten op te lossen en partijen te verzoenen.

Chantal Merlin, Antwerpen

Chantal Merlin ruilde 8 jaar geleden haar procureurstoga in voor die van vrederechter in het het zowel volkse en stedelijke kanton Antwerpen III en knoopt die op haar eigen karakteristieke wijze nooit dicht. Advocaten die hun huiswerk niet maken, durft ze af en toe wel eens zonder handschoenen aan te pakken.

