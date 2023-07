Tien Om Te Zien maakt het podium vrij voor Paradisio, K3, Def Dames Dope, Loredana, Cleymans & Van Geel, The Dinky Toys, Flemming en the one and only Ruslana

Meer dan 12.000 muziekliefhebbers woonden vorige week de eerste opnames van Tien Om Te Zien bij in Westende. En dat werd zo’n groot feest dat Anne, Willy, Laura en Aaron het gewoon volgende week nog eens overdoen. Op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 augustus fonkelen heel wat nieuwe topartiesten in de line-up en daar zitten ook enkele internationale kleppers bij. Het Tien Om Te Zien-podium wordt opgewarmd voor niemand minder dan Ruslana, Alvaro Soler en Flemming, maar ook onze eigenste K3, Loredana en Cleymans & Van Geel. Hitfenomenen Paradisio, Def Dames Dope en The Dinky Toys laten iedereen luidkeels meebrullen met hun iconische songs ‘Bailando’, ‘It’s OK, All Right’ en ‘I Can’t Keep My Hands Off You’.

Laura Tesoro, Willy Sommers en Aaron Blommaert verlaten hun presentatieplekje heel even om zelf op te treden met hun nieuwste song. Sasha & Davy gaan in de mix met De Romeo’s en Bart Kaëll doet hetzelfde met Qmusic-dj’s Maarten & Dorothee. Zij zetten een stevige beat onder de monsterhit ‘Zeil Je Voor Het Eerst’. Superdiesel boekt een ‘Ticket Naar De Zon’, Garry Hagger bezingt zijn ‘Mooiste Moment’ en Natalia en Isabelle A brengen hun succeshits ‘I Want You Back’ en 'Hé Lekker Beest’. Ook CAMILLE, Pommelien Thijs, Hugo, Regi, Niels Destadsbader, Francisco en Bazart keren terug in de top 10. Tien Om Te Zien wordt dus opnieuw één groot muzikaal feest, want aan zee mag altijd een beetje meer.

Deze topartiesten laten de zeedijk meezingen tijdens de tweede opnameweek van Tien Om Te Zien:

Maandag 7/8

Loredana

​Hugo

​Laura Tesoro

​Bazart & Guusje

​Cleymans & Van Geel

​Regi feat. MAXINE

​Sasha & Davy & De Romeo’s

​Aaron Blommaert

​Pommelien Thijs

​Niels Destadsbader & Kenny B

​DJ Licious

​Natalia

​The Dinky Toys

​Bart Kaëll

​Paradisio

Dinsdag 8/8

Pommelien Thijs

​CAMILLE

​Willy Sommers

​Berre

​Mentissa

​Bart Kaëll

​Francisco

​Flemming

​Metejoor

​Lissa Lewis

​Stan Van Samang

​Leopold 3

​Garry Hagger

​Superdiesel

​Ruslana

Woensdag 9/8

K3

​Bazart & Guusje

​Stan Van Samang

​Pommelien Thijs

​Regi feat. MAXINE

​Hugo

​Gustaph

​Bart Kaëll

​Francisco

​Margriet Hermans

​Pauline

​CAMILLE

​Clouseau

​Isabelle A

​Def Dames Dope

​Alvaro Soler

Naast deze artiesten maken ook nu een aantal verrassingen hun opwachting op het TOTZ-podium. Het gratis muziekfeest is opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud is welkom om naar de zeedijk van Westende af te zakken en de show live bij te wonen op 7, 8 en 9 augustus. Tien Om Te Zien is ook elke vrijdag om 20u35 te zien bij VTM. In de uitzending van nu vrijdag 4 augustus wordt een eerbetoon aan Bea Van der Maat gebracht, die afgelopen donderdag overleed.

Niet voor publicatie:

​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.