Tien Om Te Zien: De Zomer van 1991: “Zelfs de grote Will Tura maakte er een liedje over”

Op zondag 20 juni flitst Tien Om Te Zien: De Zomer van 199X - dat vorige week goed was voor 420.000 kijkers en 28,7% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) - de kijkers terug naar het jaar 1991. Willy Sommers en Wendy Van Wanten kijken elkaar nog eens diep in de ogen en blikken terug op hun legendarisch duet van dat jaar. “Ik was toen hot en Willy wou het met mij doen zeker?”, lacht Wendy. Ook Christoff, Ingeborg, Andy Peelman en Laura Tesoro, die in 1991 zelfs nog niet geboren was, herbeleven de 10 meest memorabele acts uit het iconische muziekprogramma.

Piraat Kid Coco gooide in 1991 zijn anker uit, Gorky loste zijn Lieve Kleine Piranha, Ingeborg zong over haar verlangen naar een getrouwde man en Marina Wally deelde als danseres het podium met haar vader Eddy. Dat in Tien Om Te Zien de meest uiteenlopende muziekgenres op het podium stonden, weet ook muzieksamensteller Jos Van Oosterwyck. “Willy kwam uit de schlagerwereld en Bea Van der Maat zat in een alternatief groepje Won Ton Ton. De bedoeling om die twee samen te zetten was een statement maken om te zeggen dat alle genres welkom waren.”

De zomer van Tien Om Te Zien is zelfs zo memorabel dat Will Tura, de Keizer van het Vlaamse lied, er in 1991 een nummer over schreef. “Je kan zien hoe belangrijk ons programma was”, aldus Willy Sommers. “Zelfs de grote Will Tura maakte een liedje over Tien Om Te Zien.” TOTZ-fan Andy Peelman ziet een andere reden: “Die heeft gedacht: ik schrijf er een liedje over, dan gaan ze mij zeker vragen (lacht).” Tijdens het nummer wordt Christoff teruggeflitst naar de mooie momenten op de Blankenbergse dijk: “Als ik dat nummer hoor dan zie ik de hele ‘scene’ van Tien Om Te Zien voor mij. Ik zie de backstage, ik zie het optreden, ik zie de mensen. Als ik dat hoor, zie ik gewoon een film voor mij.”

