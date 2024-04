The Voice van Vlaanderen zet de eindsprint in: welke talenten stoten door naar de grote finale? 

Dat The Voice van Vlaanderen barst van het talent, maar ook onverbiddelijk kan zijn, bleek vorige week in de tweede liveshow. Team Laura nam afscheid van Nicole, team Koen zag Wout vertrekken en team Mathieu moest verder zonder Mette-Marie. Nog zeven topstemmen - zes mannen, één vrouw - zetten een laatste sprint in richting de overwinning. In de halve finale van vrijdag 19 april zal duidelijk worden welke vier talenten doorstoten naar de grote finale van volgende week én… welke coach(es) verder moet(en) met een leeg team.

In de derde liveshow van vrijdag moeten de halve finalisten twee keer aan de bak. Eén keer brengen ze een volledig nieuw solonummer, nadien zingen ze een duet samen met hun coach. Na alle performances beslist de kijker thuis via vtm.be of via sms naar 6677 welke drie talenten rechtstreeks doorstoten naar de grote finale. Nadien is het aan de coaches om samen nog één talent op te pikken. Voor drie kandidaten eindigt het avontuur.

Er staat in de halve finale nog ander muzikaal geweld te trappelen om het Voice-podium op te mogen. Topzangeres Mentissa, die in 2014 de allereerste editie van The Voice Kids won, brengt samen met topzanger Jasper Steverlinck het prachtige duet The Power of Love.

TEAM NATALIA

Sandy (18, Huizingen) zingt Lose Control van Teddy Swims en een duet met Natalia op Wannabe van Spice Girls

TEAM KOEN

Peter (28, De Pinte) zingt Clocks van Coldplay en een duet met Koen op Here Comes The Sun van The Beatles

Kobe (23, Oosterzele) zingt I’d Rather Go Blind van Etta James en een duet met Koen op Hard To Handle van The Black Crowes

TEAM JAN

Xerxes (30, Herent) zingt Stick Season van Noah Kahan en een duet met Jan op Rebel Rebel van David Bowie

TEAM MATHIEU

Laurens (25, Gent) zingt Patience van Take That en een duet met Mathieu op End Of Beginning van Djo

TEAM LAURA

Christophe (42, Roeselare) zingt Rolling In The Deep van Black Stone Cherry en een duet met Laura op Some Things I’ll Never Know van Teddy Swims ft Maren Morris

Lucas (16, Oostkamp) zingt Cry van Benson Boone en een duet met Laura op Snow Angel van Reneé Rapp

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.