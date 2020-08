The Voice Kids is terug vanaf vrijdag 4 september

Eind maart wisten 16 talenten een plekje in de halve finale van The Voice Kids te verzilveren. De coronacrisis stelde hun geduld langer dan voorzien op de proef, maar vanaf vrijdag 4 september mogen ze dan eindelijk voor vuurwerk zorgen op het grote podium. Samen met hun coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3 hebben de halve finalisten een act in elkaar gestoken die hen hopelijk één van de 8 plekjes in de grote finale van The Voice Kids oplevert. Alle 16 zorgen ze voor een knaller van een halve finale.

Maar liefst 1.095.000 kijkers konden eind maart hun zinnen verzetten met de laatste knockouts van The Voice Kids. De slotaflevering haalde een marktaandeel van 35,2% (VVA 18-54, live+uitgesteld). In de halve finale merken de aandachtige kijkers enkele kleine veranderingen op door de coronamaatregelen. Zo zitten de dames van K3 niet langer samen in hun grote draaistoel. Om beurten neemt één van hen plaats in de draaistoel om hun gezamenlijke keuze bekend te maken. Het resultaat van hun performance krijgen de kids te horen in het bijzijn van hun familie, die in de plaats van de coaches klaarstaan voor een vreugdedans of troostende knuffel. De lockdown had ook een duidelijk voordeel voor de kandidaten. “Ik denk dat onze kandidaten heel veel geoefend hebben, want ze hadden niets anders te doen”, lacht Laura Tesoro. “Ze hebben zich helemaal gesmeten op hun nummer voor de halve finale en dat werpt zeker zijn vruchten af.”

Coaches Laura, Sean, Gers en Klaasje, Marthe en Hanne brengen de sfeer er in de halve finale meteen in met een dijk van een openingsnummer: Never Growing Up van Mathieu Koss & Aloe Blacc. Nadien geven de 4 toptalenten uit elk team het beste van zichzelf in de hoop één van de 2 plekjes in de grote finale op vrijdag 11 september te bemachtigen.

Met deze nummers zingen de kids de sterren van de hemel in de halve finale:

TEAM LAURA

v.l.n.r.

Justin - 14 - Linter - zingt: Fades Away van Avicii

Nabil - 13 - Antwerpen - zingt: Hate On Me van Jill Scott

Femke - 13 - Zutendaal - zingt: Anyone van Demi Lovato

Veronika - 13 - Kessel-Lo - zingt: 7 Rings van Ariana Grande

TEAM SEAN

v.l.n.r.

Liza - 13 - Mortsel - zingt: I Wish van Stevie Wonder

Zita - 14 - Sint-Andries - zingt: Iron Sky van Paolo Nutini

Gala - 14 - Grimbergen - zingt: Stop This Flame van Celeste

Tiany - 14 - Overijse - zingt: Writings On The Wall van Sam Smith

TEAM GERS

v.l.n.r.

Klara - 11 - Sint-Amandsberg - zingt: Soon We’ll Be Found van Sia

Sofia - 13 - Lot - zingt: I Need A Doctor van Dr. Dre ft. Eminem, Skylar Grey

Max - 11 - Edegem - zingt: Scars To Your Beautiful van Alessia Cara

Aenea - 12 - Hamme - zingt: Birthday van Anne-Marie

TEAM K3

v.l.n.r.

Mette-Marie - 14 - Averbode - zingt: Crazy van Gnarls Barkley

Matisse - 13 - Adegem - zingt: Mee Naar Boven van Niels Destadsbader

Romina - 13 - Kinrooi - zingt: The One That Got Away van Katy Perry

Elisabeth - 13 - De Pinte - zingt: What You Don't Do van Lianne La Havas