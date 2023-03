The stars come together in de Big Bang van The Masked Singer

The stars come out, klonk het zes weken geleden bij de start van The Masked Singer. Op vrijdag 17 maart komen de stars voor het eerst together in de grote Big Bang. Champignon, Raaf, Mummie, Leeuw, Tovenaar, Foxy Lady, Hippo en Minotaurus overleefden de strijd in hun eigen groep en zingen voor het eerst allemaal samen in één show. Voor velen een belangrijke mijlpaal, want vanaf nu gaat The Masked Singer in één rechte lijn richting de finale. De top 8 wist hun identiteit al die tijd geheim te houden, maar ook in de Big Bang wordt vrijdagavond een masker afgezet. Wiens kop rolt deze week?

“Vandaag wordt alles anders”, kondigt Jens vanop een heel bijzondere plaats aan. Hij duikt aan het begin van de Big Bang namelijk de backstage in en staat er oog in oog - figuurlijk althans - met de Masked Singers. “Waar we tot vorige week twee taarten hadden, smijten we nu de crème de la crème samen in de oven om als één grote taart verder te gaan tot aan de finale. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we knallen met de Big Bang!”

Bekijk de preview hier:

Vanaf nu zullen dus álle Masked Singers elke week hun echte stem laten horen aan de kijkers. En ook aan het speurdersteam, dat in de Big Bang bestaat uit Tine Embrechts, Bart Cannaerts en Andy Peelman. “Jullie hebben op dit moment alle drie dezelfde score in het speurdersklassement, namelijk 0,0”, aldus Jens. Maar… help is on the way, want ook deze week vergezelt een mysterieuze gast hen om mee te speuren. En dat is een bijzondere dame die meteen ook van Andy’s verdachtenlijst kan geschrapt worden. Wie o wie wandelt straks het podium op?

Met acht nieuwe songs en vier spannende duels hopen de Masked Singers aan een ontmaskering te ontsnappen. Tovenaar staat tegenover Mummie, Minotaurus en Raaf zingen de pannen van het dak, Leeuw en Foxy Lady vechten een dierlijke strijd uit en de prijs voor meest vrolijke duel gaat naar Champignon en Hippo. Helaas overleeft één van deze acht de Big Bang niet…

Met deze songs hopen de Masked Singers aan een ontmaskering te ontsnappen:

Tovenaar: Locked Out Of Heaven van Bruno Mars

​Mummie: Walk Like An Egyptian van The Bangles

​Leeuw: Let Me Entertain You van Robbie Williams

​Foxy Lady: Because Of You van Kelly Clarkson

​Champignon: I’m Still Standing van Elton John

​Hippo: Heavy Cross van Gossip

​Minotaurus: You Raise Me Up van Josh Groban

​Raaf: We Found Love van Rihanna

