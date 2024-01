The other ones bite the dust: Sonny Vandeputte (36) zet perfecte Freddie Mercury neer en wint eerste editie van Starstruck

Om het zo ongeveer in Freddie Mercury’s woorden te zeggen: The other ones bite the dust… Vrijdagavond 19 januari gaf de 36-jarige Sonny Vandeputte uit Lievegem de 11 andere Starstruck-finalisten het nakijken door een nagenoeg perfecte impersonatie van Freddie Mercury, frontman van Queen, niet dat de legende enige introductie behoeft. In een spannende finale wist zanger Sonny het meest de jury en het publiek in de studio te bekoren, resulterend in een staande ovatie en een score van 85 punten. Lerares Leen Ceurvelts (23) uit Dendermonde, die in de huid kroop van Billie Eilish, en Steven Van Peborgh (27, Deurne) oftewel mister Bruno Mars himself, stonden op een gedeelde tweede plaats met 65 punten.

Bekijk hier het moment dat Sonny wordt uitgeroepen tot winnaar van Starstruck:

Bekijk hier het optreden van Sonny:

Sonny stond nochtans niet voor een makkelijke opdracht. Mercury is immers legendarisch omwille van zijn podiumprésence en had een bereik van maar liefst vier octaven. De jury bekroonde Sonny’s versie van ‘We Are The Champions’ met een staande ovatie en had enkel lof voor de zanger. “Je hebt op alles gelet: zowel de stem als de bewegingen. Op het eerste gezicht lijkt het makkelijker omdat Freddie zoveel typische dingen heeft, maar eigenlijk maakt dat het net moeilijker”, erkende Nora Gharib, iets wat jurylid Bart Kaëll alleen maar kon bevestigen. Ook Guga Baúl was onder de indruk: “Sonny, je hebt me opnieuw muisstil gekregen. Wederom je moves, die zijn om duimen en vingers af te likken. Je bent zo dicht bij het origineel en ik geloof het”, klonk het bij de imitator die als geen ander weet waarover hij het heeft. Nathalie Meskens gaf Sonny, net als Guga Baúl het hoogste aantal punten: “Je hebt al die movekes, je handjes, je vingers, je mond, de humor die Freddie ook heeft, dat theatrale,... Al die kleine elementen die Freddie tot Freddie maken, gebruik je en voer je keigoed uit. Dit is waarom wij Starstruck doen.”

En zo zit de eerste editie van Starstruck erop. Heb jij wat het vraagt om een echte wereldster te imiteren en denk jij de jury van hun sokken te kunnen blazen met je performance? Schrijf je dan nu in voor een eventueel nieuw seizoen van het programma op https://vtm.be/schrijf-je-in-voor-een-nieuw-seizoen-van-starstruck .

