The Masked Singer verrast opnieuw: na het coole Konijn verschijnt ook koele IJskoning

De meer dan 2 miljoen kijkers van The Masked Singer (live+uitgesteld+herhaling op zaterdag, 75% op VVA-18-54) hadden hem al gespot aan het einde van de vorige show. Uit het niets kwam er plots een IJskoning tevoorschijn uit zijn koelkamer. Een nieuwe Masked Singer die nu vrijdag zijn intrede maakt? Nee, die eer bleek uiteindelijk weggelegd voor Konijn, die gisteren werd voorgesteld. Verwarring alom bij speurend Vlaanderen. Maar de kijkers krijgen vandaag duidelijkheid, want nu vrijdag zullen niet één, maar twee nieuwe figuren hun entree maken in show 4 van The Masked Singer. Met negen zullen de gemaskerden deze keer duels aangaan per drie. Enkel de winnaar van elk duel is zeker van een plek in de volgende show. Wie moet deze week zijn of haar echte identiteit prijsgeven?

Na het coole Konijn maakt dus ook de koele IJskoning vrijdag zijn intrede in The Masked Singer. Daarmee zijn alle Masked Singers van dit tweede seizoen bekend. IJskoning woont in zijn eigen, betoverde wereld. Met zijn rijzige gestalte imponeert hij iedereen. IJskoning heeft het altijd koud, in zijn koele vervallen kerk. Maar ook hij is uiteindelijk gewoon op zoek naar wat warmte.

“Beste bevolking”, steekt IJskoning van wal, “Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Uw IJskoning spreekt u fris en monter toe. Ik voel me een beetje merkwaardig, alsof ik net ontwaak uit een diepe winterslaap. Ondanks mijn koude inborst wil ik hier toch het mooie weer maken. Ik hou van de winterse zon in mijn ogen. Misschien begeef ik me op glad ijs. Maar dat ben ik ondertussen wel gewend. Daardoor hoef ik niet te vrezen voor een uitschuiver. Obstakels op mijn pad glijd ik gewoon voorbij. Dat gaat hopelijk allemaal gladjes. Ik zal niet door het ijs zakken.”

Maak hier kennis met IJskoning:

In het speurdersteam proberen Jens Dendoncker, Karen Damen, Kevin Janssens en de mystery speurder van deze week Konijn, IJskoning en alle andere figuren onverbiddelijk te ontmaskeren.

De Masked Singers gaan voor het eerst per drie in duel met elkaar:

Konijn met DJ Got Us Fallin’ In Love van Usher vs Miss Poes met No Time To Die van Billie Eilish vs Edelhert met Million Reasons van Lady Gaga

IJskoning met Before You Go van Lewis Capaldi vs Flamme Fatale met Sway van Michael Bublé vs Ridder met Wonder van Shawn Mendes

Robots met Promiscuous van Nelly Furtado vs Schorpioen met Girls Like Us van Zoe Wees vs Papegaai met Hot Stuff van Kygo & Donna Summer

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/280691?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>