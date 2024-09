The Masked Singer strijkt neer in Wijnegem: welk pak komt tevoorschijn uit de LEGO stenen?

Sinds vandaag, dinsdag 3 september, heerst er in Wijnegem nog net dat tikkeltje meer bedrijvigheid dan anders. Vanochtend werd daar het startschot gegeven van een immens én geheimzinnig LEGO® bouwwerk. The Masked Singer strijkt namelijk neer in het shoppingcenter en zet héél Vlaanderen aan het bouwen. Steentje per steentje kunnen voorbijgangers mee bouwen aan een gloednieuw pak van The Masked Singer dat daar gaandeweg live tevoorschijn zal komen. Welke indrukwekkende figuur verschijnt op de 60.000 LEGO stenen?

The Masked Singer roept iedereen op om mee te komen bouwen en zo zijn ‘steentje’ bij te dragen aan de grote reveal. Maar liefst 60.000 LEGO stenen moeten een juiste plek zien te krijgen. Pas wanneer dat gebeurt zal het grote bouwwerk van 5 meter hoog en 3 meter breed tot stand komen, waarop de gloednieuwe The Masked Singer-figuur te zien is. Op dat moment wordt ook de bijhorende QR-code geactiveerd, waarmee iedereen de nieuwe figuur kan zien bewegen en ook in absolute primeur de mysterieuze stem te horen is. The Masked Singer, de LEGO Groep en Wijnegem - Shop Eat Enjoy roepen dan ook heel Vlaanderen op om zijn schouders mee onder het grote bouwwerk te komen zetten.

