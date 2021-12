The Masked Singer presents: Edelhert, Papegaai en Robot

Het startschot is gegeven, The Masked Singer keert binnenkort terug met nóg meer mysterie, spektakel en verrassingen. En het raden naar welke bekende gezichten er achter de maskers schuilen start… nu. Zonet kwam de aftelklok op themaskedsinger.be immers op nul te staan. Het moment waarop iedereen via de drie mysterieuze symbolen kon binnentreden in drie magische virtuele werelden. De werelden van Edelhert, Papegaai en Robot. Deze eerste drie figuren uit The Masked Singer treden uit de schaduw en nemen iedereen mee in hun adembenemende 3D-wereld.

EDELHERT

De wereld van Edelhert is statig, chique en vol grandeur. Zelf straalt hij één en al kracht en zelfzekerheid uit. Edelhert is classy en heeft al wat meegemaakt. Hij laat zich niet makkelijk uit zijn lood slaan en heeft graag de touwtjes in handen.

PAPEGAAI

De wereld van Papegaai is over the top, disco én fiesta! In zijn beachbar schijnt altijd de zon en is elke dag funky en groovy. Papegaai ziet het leven door een roze (disco) bril en is altijd in voor een goed feestje. Hij is een echte entertainer en sfeermaker. Het woord ‘saai’ staat niet in zijn woordenboek.

ROBOT

Robot leeft in een wereld van metaal. Met zijn kleurrijke speelsheid licht hij zijn grauwe omgeving helemaal op. Robot verveelt zich geen moment in zijn apocalyptische setting waarin hij oneindig blijft meedraaien. Hij heeft ook een huisdiertje.

Meer weten of het zelf ontdekken? Stap via themaskedsinger.be binnen in de werelden van Edelhert, Papegaai en Robot en maak exclusief kennis met de eerste lichting Masked Singers. Met de bekendmaking van de eerste drie figuren, kan het raden alvast beginnen. Welke bekende gezichten schuilen er achter de maskers? Wie zijn Edelhert, Papegaai en Robot echt? The game is on! Het langverwachte nieuwe seizoen van The Masked Singer: binnenkort bij VTM.