The Masked Singer nodigt fans uit om finale live op groot scherm te beleven

The Masked Singer houdt heel Vlaanderen in de ban. Zo’n 2 miljoen fans kijken nu al reikhalzend uit naar vrijdag 18 maart. Die avond volgt de grote apotheose van de mysterieuze zoektocht en krijgen ze niet één maar liefst drie ontmaskeringen om van te smullen. VTM en Kinepolis maken die finale voor heel wat kijkers bovendien extra bijzonder. Zij kunnen immers de apotheose live op groot scherm volgen in Kinepolis Antwerpen.

Op vrijdag 18 maart nodigt The Masked Singer jong en oud uit in Kinepolis Antwerpen voor een avond vol verrassingen. Ze krijgen de kans om op de foto te gaan met de kostuums van het huidige seizoen en beleven samen aansluitend de grote finale helemaal live op groot scherm. En dat in het bijzijn van heel wat gezichten van het huidige seizoen. Tickets zijn vanaf nu te koop via vtm.be.

Bekijk de spot hier:

