The Masked Singer meteen schot in de roos: 1,8 miljoen kijkers voor eerste show

Het nieuwe seizoen van The Masked Singer heeft zijn start niet gemist. Maar liefst 1,8 miljoen mensen keken het afgelopen weekend naar de eerste show bij VTM. Die haalde op vrijdagavond zelf een spectaculair marktaandeel van 70,2% (VVA 18-54, live+vosdal), goed voor 1,37 miljoen kijkers. Tijdens het weekend kwamen daar nog eens 438.356 kijkers bij, die uitgesteld keken naar de heruitzending op zaterdag of via hun decoder. Hoe veel mensen de show ook nog eens online hebben bekeken, is nog niet bekend. Met deze cijfers was de start van het nieuwe seizoen van The Masked Singer meteen een schot in de roos. En die Roos bleek niemand minder dan toptennisster Yanina Wickmayer.

Maarten Janssen, channel manager VTM, en Davy Parmentier, creatief directeur: “Vlaanderen kroop vrijdag massaal voor de buis voor het langverwachte nieuwe seizoen van The Masked Singer. Dat nieuwe seizoen nam een ongeziene start met maar liefst 1,8 miljoen kijkers. Cijfers die alle verwachtingen overtreffen. We zijn dan ook bijzonder trots om te zien dat Vlaanderen opnieuw in de ban is van The Masked Singer en erop los speurt. We kunnen alvast verklappen dat de kijkers de komende weken nog een aantal keer omver geblazen zullen worden!”

Met de onthulling van Yanina Wickmayer als Roos is de eerste ontmaskering in The Masked Singer een feit. Yanina liet de speurders en de kijkers thuis met open mond achter. Nu woensdag 19 januari om 20u35 geeft Yanina in The Masked Singer: Behind The Mask bij VTM een exclusieve inkijk in haar parcours en vertelt ze hoe ze de zware voorbereidingen combineerde met het prille moederschap. De camera’s zijn er ook bij wanneer ze voor het eerst kennismaakt met Roos, bij de zanglessen en bij de staging. “Ik wist zelfs niet eens wat dat was”, lacht Yanina. Tot het moment voor haar eerste performance waarop de spanning te snijden is… Behind The Mask is nu al te zien op VTM GO en op woensdag 19 januari om 20u35 bij VTM.

De tweede aflevering van The Masked Singer is nu vrijdag 21 januari om 20u35 te zien bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.