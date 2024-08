The Masked Singer-kippen Tik & Tok beleven zwoele zomeravond in Oostende

Van een zwoele zomeravond gesproken. Vanavond sloot het Q Beach House in Oostende de zomer af met een spetterend Sunset Concert van Clouseau. Meer dan 15.000 toeschouwers zongen en dansten luidkeels mee op de allergrootste hits én werden nadien verrast door een onverwachte afterparty. Het podium van het Q Beach House werd gekaapt door twee kleurrijke, coole kippen Tik & Tok, die samen één groot feest deden losbarsten op Alexandrie, Alexandra van Claude François. En wat blijkt: de twee funky chickens zorgen samen binnenkort ook voor spektakel in het nieuwe seizoen van The Masked Singer.

Bekijk hier het verrassingsoptreden van Tik & Tok in het Q Beach House:

Een zalige 28 graden, de zon op je bek en een koel briesje: heerlijk toch? Zo denken Tik & Tok er ook over. Voor hen stopt de zomer nooit. Deze twee zorgeloze, hippe kippen houden van een tropical summer breeze in een luxueuze setting. Ze hebben de vakantie van hun leven geboekt in een leuke villa die ze met veel plezier ontdekken en waar ze de tijd van hun leven hebben. Hun volgers op TikTok worden op hun wenken bediend, want elke dag posten Tik & Tok een filmpje van hun avonturen. Lichtjes hungover zijn, slapen op een stok in plaats van in een bed en lekker chillen met de billen: werkelijk álles wordt gedeeld. Living the life!

Tik & Tok: “Ejoow! De hipste kippen van het kippenhok zijn gearriveerd op hun vakantiebestemming! Wij hebben echt een paar weken salsa, siësta en sangria verdiend. We nemen jullie graag mee op onze kip-trip. Dit is zeker niet onze eerste reis. En ook niet onze tweede. Tikkie en Tokkie zijn echte globetrotters. Viben in Engeland, Ibiza of Griekenland: we hebben overal al poot aan wal gezet. We zijn niet voor niets top trending travel influencers. Hashtag tok of the town! We laten jullie met plezier een graantje meepikken van ons luxeleventje!”

Na Mister Withlove treden Tik & Tok als tweede uit de schaduw. Welke bekende koppen verstoppen zich achter deze twee maskers? The Masked Singer begint op vrijdag 20 september, het speuren begint… NU! Gokjes wagen kan al meteen op themaskedsinger.be. Op zaterdag 16 november strijkt The Masked Singer in Concert ook twee keer neer in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets voor de namiddag- of avondshow zijn verkrijgbaar via vtm.be.

