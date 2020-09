The Masked Singer introduceert extra snoepje: maak kennis met Suikerspin

De verrassingen blijven maar komen in The Masked Singer. De gracieuze Zeemeermin is nog maar net geïntroduceerd of er vervoegt alweer een nieuw kostuum het gezelschap. The Masked Singer introduceert de kleurrijke Suikerspin, een energiebom die in de derde show op vrijdag 2 oktober niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Welk bekend gezicht zit er verstopt achter deze roze verschijning?

Op de echte zangstem van Suikerspin is het nog even wachten, maar het giechelende snoepje duikt de komende dagen al geregeld op tussen de programma’s bij VTM. En ze licht al graag een tipje van de sluier.

“Alles zoet? Zin in een stukje suikerspin? Of zijn jullie geen zoetekauwen? Laat me misschien nog even heel, ik moet nog een tijdje mee. Al die suiker is toch zalig? Mensen worden daar zo gelukkig van. Al moet ik tegenwoordig wel beter opletten voor mijn figuur. Ik zie het leven dan ook door een roze bril. Al is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Ik heb massa’s energie. Daardoor raak ik soms helemaal zot gedraaid. Maar dat kan me hier goed van pas komen. Ik ben een echte suikerbom en laat de boel ontploffen.”

Wie is Suikerspin echt?

Bekijk het prachtige pak van Suikerspin in detail in deze video:

