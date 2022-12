The Masked Singer brengt exclusief concert vol muziek en mysterie naar het Sportpaleis

Geheim, mysterie, gissen, gokken en… ontmaskeren. Binnenkort kan heel Vlaanderen weer gretig meespeuren tijdens het gloednieuwe seizoen van The Masked Singer. VTM maakt deze editie extra bijzonder want voor het eerst ooit trekt The Masked Singer naar het grote podium in het Sportpaleis. Op zaterdag 15 april kunnen alle fans er genieten van een groots, muzikaal spektakel tijdens The Masked Singer in Concert. Daarin duiken verschillende publieksfavorieten uit de afgelopen twee successeizoenen op én ook de Masked Singers uit het fonkelnieuwe seizoen. Tijdens de show zullen sommige van deze nieuwe pakken al ontmaskerd zijn, sommige nog niet… Het publiek krijgt dus een zeldzame kans om hen live aan het werk te zien en extra tips te sprokkelen. Het belooft een show vol entertainment voor het hele gezin te worden met een reeks spectaculaire optredens en muzikale verrassingen. Wie er juist langskomt en wie het concert zal hosten blijft, Masked Singer-gewijs, voorlopig nog een raadsel.

Zin om mee te komen genieten van dit grootste, mysterieuze en muzikale feest? Tickets voor The Masked Singer LIVE zijn vanaf nu woensdag 21 december om 12u00 verkrijgbaar via vtm.be .

Niet voor publicatie: