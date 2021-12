The game is on: The Masked Singer is terug!

Verrassing alom vanavond op alle VTM-zenders, social media, radio’s en nieuwskanalen van DPG Media. Zonet gingen alle schermen op zwart en werden ze gehackt door een duistere figuur met de niet mis te verstane woorden: “The game is on!”. Het startschot van de show die vorig jaar de geschiedenis inging met meer dan 2 miljoen kijkers en een hallucinant marktaandeel van 80% (VVA18-54, live+uitgesteld). De show die terugkeert met nóg meer mysterie, spektakel en verrassingen: The Masked Singer.

De kijkers van Lisa werden vanavond midden in de aflevering verrast door een donkere ‘don’t talk to me’-figuur die de telenovelle plots onderbrak. Tegelijk werden ook radiozenders Qmusic, Joe en Willy gehackt en dook de figuur ook op op HLN.be, demorgen.be en op alle online kanalen van VTM. Een takeover die het nieuwe seizoen van The Masked Singer aankondigt, dat binnenkort van start gaat bij VTM. De kijkers en lezers kregen enkele vreemde symbolen te zien en werden naar de website themaskedsinger.be gelokt, waar een klok aftelt naar woensdagavond 18u50… Wat heeft dit allemaal te betekenen? Wat staat er op dat moment te gebeuren? En welke verrassingen schudt The Masked Singer dit seizoen uit de mouw? The game is on, het raden kan beginnen!

Bekijk de takeover van Lisa hier:

