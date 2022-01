The game is on! Ridder, Cycloop, Edelhert, Papegaai, Robots, Roos, Miss Poes en Radijsje laten zich horen in The Masked Singer

Met 8 staan ze te trappelen in de backstage van The Masked Singer, verborgen voor de buitenwereld. Op vrijdag 14 januari om 20u35 treden Ridder, Cycloop, Edelhert, Papegaai, Robots, Roos, Miss Poes en Radijsje in de spotlights voor hun allereerste optreden in The Masked Singer. Live gezongen, met nauwelijks zuurstof onder een snikheet masker. De komende weken hebben zij één doel voor ogen: hun echte identiteit verborgen houden voor de kijkers en voor speurders Kevin Janssens, Ruth Beeckmans, Andy Peelman, Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker. Welke bekende gezichten verschuilen zich achter het masker? De game is on in de allereerste show van The Masked Singer!

Het nieuwe seizoen kondigt zich aan als nóg verrassender en moeilijker dan het eerste. De komende weken vervoegen immers nog 4 extra Masked Singers het programma, zodat er in totaal 12 figuren ontmaskerd zullen worden. De eerste 8 vechten nu vrijdag 4 muzikale duels tegen elkaar uit. Na hun optreden geven ze een extra tip over hun identiteit en daar zit dit seizoen een verrassende twist. “Deze keer krijgen jullie niet één, maar drie tips”, vertelt Niels Destadsbader. “Niet onbelangrijk: twee daarvan zijn totaal verzonnen en eentje is helemaal waar.” Vlaanderen houdt de oren en ogen dus maar beter goed open de komende weken.

Het eerste duel is er één tussen beauty and the beast, want Miss Poes en Cycloop krijgen de eer op de show te openen. Cuteness overload wanneer Robots, het allereerste duo in The Masked Singer, het podium opkomen voor een duel tegen Roos. Sabelt Ridder daarna de feestende Papegaai neer? En peuzelt Edelhert Radijsje op? De favorieten van het publiek in de studio en het digitale thuispubliek worden doorgestuurd naar de volgende show, degene met de minste stemmen wordt aan het einde van elke show onherroepelijk ontmaskerd.

Met deze songs barst het raadspel helemaal los in show 1:

Miss Poes zingt Levitating van Dua Lipa

Cycloop zingt Human van Rag’n’Bone Man

Robots zingen City Of Stars uit de film La La Land

Roos zingt Tik Tok van Kesha

Ridder zingt Nobody’s Wife van Anouk

Papegaai zingt Talk Dirty To Me van Jason Derulo

Radijsje zingt Light My Fire van The Doors

Edelhert zingt Rolling In The Deep van Adele

Het verhaal achter het masker volgt meteen na eerste show in The Masked Singer in Behind The Mask op VTM GO

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van The Masked Singer? In Behind The Mask geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De bekende gezichten achter Robots, Edelhert, Radijsje, Papegaai, Roos, Ridder, Cycloop en Miss Poes vertellen hoe ze die geheimen de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij tijdens de opnames wanneer de stress het hoogst oploopt. Behind The Mask is elke vrijdag meteen na The Masked Singer te zien op VTM GO en vanaf 19 januari ook elke woensdag om 20u35 bij VTM.

Raad mee en waag een gok in de guessing game van vtm.be

Wie zelf mee wil raden en een gokje wagen naar de identiteit van de Masked Singers, kan dat doen in de guessing game op vtm.be. Daar kunnen speurders aangeven welk bekend gezicht er volgens hen achter de maskers schuilgaat. Na elke ontmaskering worden er punten uitgedeeld. Wie de identiteit van de Masked Singers het snelst kan achterhalen, komt het hoogst in de ranking te staan. Wie wordt de beste speurder van Vlaanderen? Nieuw dit seizoen is dat kijkers het in de guessing game ook tegen hun vrienden kunnen opnemen in een eigen ontmaskergroep.