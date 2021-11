Tetris spelen met verhuisdozen en vliegensvlug afval ophalen, maar wie valt af?

Vorige week haalden De Brekers de overwinning van de groepscompetitie binnen. De voorlopige tussenstand is dus 1-1. Chop kreeg het moeilijk tijdens de individuele competitie en moest als eerste het speelveld verlaten. Morgen, dinsdag 9 november om 20u35, staan de kandidaten voor nieuwe uitdagingen waarin kracht en inzicht essentieel zijn. Dit keer trekken ze naar een rustige, kalme wijk. Geen stof en slijk dus, maar er valt wel degelijk een stevige opdracht uit te voeren...

“Jullie gaan vandaag verhuizen”, kondigt Sergio aan bij de start van de derde ploegcompetitie. De twee teams moeten alle spullen die in een garage gestockeerd staan zo snel mogelijk inladen in een verhuiswagen. De garages zitten goed vol, maar alles kan erin als ze tactisch stapelen. De eerste die de laadklep sluit, wint de proef. Magnus, die een verhuisbedrijf heeft in het Antwerpse, heeft alvast een streepje voor. “Een goede verhuizer moet sterk zijn, een goed inzicht hebben en vooral goed kunnen stapelen. Het is zoals Tetris, alles moet op zijn plek komen, anders loopt het in het honderd”, vertelt hij. Het wordt een spannende strijd waarin elke seconde telt…

Tijdens de individuele competitie krijgen de overige 9 kandidaten een nieuwe kans om zich te bewijzen. De opdracht van deze week: vuilnis ophalen en laden in een rijdende vuilniswagen. “Jullie moeten één voor één achter deze vuilniswagen lopen en ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk zakken in zitten voor die het einde van de straat heeft bereikt”, legt Natalia uit. De twee kandidaten die de minste vuilniszakken hebben opgehaald, moeten overwerken en in rechtstreeks duel gaan met elkaar. Wie valt af en wie maakt nog kans op de titel van Sterkste Handen?