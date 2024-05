Terwijl Niels wakker wordt in het bed van Sylvie in Zuid-Tirol, maken 3 andere boeren hun keuze

Het uur van de waarheid is aangebroken. Op zondag 19 mei staan om 19u55 bij VTM maar liefst drie pittige keuzemomenten op het menu in een nieuwe aflevering van Boer zkt Vrouw. Eerst is het de beurt aan vlasboer Bert (28). Kiest hij voor de uitbundige Eva of de zorgzame Melissa? Melkveeboer Michiel (27) neemt zijn dames mee op een laatste date. Uitstel van executie, want ook hij moet een keuze maken. En ook boer Thomas (30) moet afscheid nemen van één van zijn twee logees.

In Oeselgem draaiden kleuterjuffen Melissa en Eva een weekend mee op de vlasboerderij van Bert. Hij moet een keuze maken, maar door zijn gebrek aan ervaring weet hij nog steeds niet zeker met wie hij een toekomst ziet. Wanneer Dina op het erf verschijnt, is het uur van de waarheid aangebroken: gaat hij voor 'powervrouw Eva' of 'huisvrouw Melissa', zoals hij ze zelf omschrijft?

Michiel wil er een speciale, laatste dag van maken. Hij neemt Rune mee voor een ritje met de cabrio en laat zo haar droom in vervulling gaan. Daarna gaat hij met de sportieve Anouchka een partijtje tennissen. Maar naast haar aanvallende backhand, heeft Anouchka nog een verborgen kant die ze hem wil laten zien. Na de match haalt ze haar tarotkaarten boven. Benieuwd of de bovennatuurlijke krachten Michiel zullen helpen in zijn keuze...

En ook op de boerderij van Thomas is het nog onzekerheid troef. Voor Amber of Fien zijn het de laatste momentjes met hun boer. Ze kwamen beiden vanaf de eerste seconde goed met hem overeen, maar bevestiging kregen ze van hem nog niet. De grote vraag: ziet Thomas een toekomst met de coquette Amber of eerder met de rebelse Fien?

De boerderij in Gierle ligt er verlaten bij want Niels en Sylvie zijn op romantische trip in Zuid-Tirol. De twee kunnen het overduidelijk goed met elkaar vinden, maar van romantiek lijkt voorlopig weinig sprake. Voor de eerste nacht van hun trip beslist Niels dan ook in het kinderbed te slapen. Al blijkt die matras toch nét iets te hard te zijn. Hij verruilt ‘s nachts de kinderkamer voor het zachte bed van Sylvie. De twee ontbijten ‘s ochtends bij kaarslicht en smullen van de liebestorte. Cake in de vorm van… een hart. Hangt er dan toch romantiek in de ijle berglucht?

