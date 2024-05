Terwijl Bert op zoek is naar een vonk, laait het vuur hoog op bij de andere boeren

In de voorlaatste aflevering van Boer zkt Vrouw genieten de boeren en hun uitverkorenen van een romantische trip. Al is dat reisje bij de ene iets romantischer dan bij de andere. Martijn en Lisanne vertoeven letterlijk en figuurlijk in de zevende hemel en bewonderen Achterhoek vanuit de lucht. Nadien ontdekken ze de prachtige Nederlandse streek met een stoere e-chopper. De competitieve Lisanne maakt er al gauw een wedstrijd van, maar moet uiteindelijk de duimen leggen voor Martijn. Hij kaapt de hoofdprijs weg: een kus van Lisanne.

En ook bij Sylvie en Niels lijkt er liefde in de lucht te hangen. Zij gaan paragliden in Zuid-Tirol. En wanneer Sylvie tijdens een buurtfeest in traditionele klederdracht verschijnt, tovert de introverte Niels zelfs een compliment uit zijn Tiroler hoed: “Ik vind u sexy in alles.”

Thomas en Amber voelen zich in het Franse Boulogne-sur-Mer als een vis in het water bij elkaar en krijgen een rondleiding in het grootste aquarium van Europa. En Michiel en Rune komen na een dagje reizen toe in de Turkse hoofdstad Istanbul. Voor het slapengaan duiken de twee nog in het bubbelbad. En daar wordt het wel héél warm…

Terwijl de romantiek bij de andere koppels hoogtij viert, is Bert nog op zoek naar ‘een vlammetje’. De West-Vlaamse vlasboer en zijn Melissa eindigen hun citytrip in Gent met een niet-zo-romantische tête-à-tête. Zoals we inmiddels van Bert gewoon zijn, neemt hij geen blad voor de mond: “Liefde is chemie. Liefde is telepathie. Je hebt weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Dat is voor mij ware liefde. Melissa heeft alles, maar dat sprankeltje is er niet. Die vlam is er niet.” Voor Bert lijkt daarmee de kous af, terwijl Melissa haar boer wél graag beter zou willen leren kennen: “Iedereen heeft een droombeeld. Maar is dat realistisch? Bert is zo gefocust op ‘die vlam’. Als dat er niet is, wil hij het geen kans geven.”

