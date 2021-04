Temperatuur stijgt in Flikken BXL: “Het is voor sommigen een sport geworden om brand te stichten”

In aflevering 5 van Flikken BXL, op donderdag 15 april om 21.40 bij VTM, zit reporter Karel Lattrez in het spoor van de Brusselse politie tijdens de oudejaarsnacht van 2020. Al jaren loopt de feestnacht uit de hand in de hoofdstad en komt het dikwijls tot rellen tussen jongeren en de politie. Hoofdinspecteur Kjell en zijn team worden van de ene interventie naar de andere gestuurd: er worden tientallen vuilnisbakken in brand gestoken, de patrouille wordt beschoten met vuurwerkpijlen en er komt een dringende oproep binnen over een bestelwagen die in lichterlaaie staat. “Het is voor sommigen een sport geworden om brand te stichten, op die manier de hulpdiensten te lokken en ons vervolgens te bekogelen wanneer we ter plaatse komen”, vertelt hoofdinspecteur Kjell.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder gaat Flikken BXL op patrouille met het daklozenteam van de Brusselse politie. Zij hebben de nobele taak om daklozen te helpen weg te geraken van de straat. Dat zijn in Brussel naar schatting zo’n 4400 mensen. Inspecteur Chris en zijn team worden daarbij al te vaak geconfronteerd met bedelbendes uit Roemenië: “Ze komen hier meestal zes weken bedelen, dikwijls met hun kinderen erbij. Eén dag bedelen in een drukke winkelstraat levert hen gemakkelijk 150 euro op. Na zes weken hebben ze dan een paar duizend euro bijeengeraapt waarmee ze in Roemenië hun huisjes verbouwen”, vertelt Chris. Bovendien blijkt dat die gezinnen vaak met hun kinderen op straat leven en slapen en dikwijls niet willen overnachten bij daklozenorganisaties. Al zijn er ook organisaties die zich inzetten om daklozen te steunen, zo maakt de kijker kennis met David van de organisatie ‘Brothers of Solidarity’. Elke week delen ze op zondag 100 warme maaltijden uit aan daklozen.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/216215?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>