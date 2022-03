Telenovelle ‘Lisa’ verwelkomt nieuw personage Vic Vincke, de gewiekste broer van Babette

Op woensdag 16 maart maakt acteur Briek Lesage zijn opwachting in ‘Lisa’. Hij kruipt in de huid van Vic Vincke, zoon van Reinhout (Ben Van Ostade) en broer van Babette (Pommelien Thijs), en vervoegt de vaste cast van de telenovelle. Vic verschijnt ten tonele wanneer hij wordt ingeschakeld als advocaat voor Massa, nadat deze in een grote schadeclaim belandt. Al snel dwingt hij bij veel mensen respect af en klimt hij op de ladder binnen Massa. Vic weet de mensen rondom hem als geen ander te bespelen en is een manipulator pur sang. Hij ziet het leven als een pokerspel en is niet bang om te bluffen. Het nieuwe personage belooft de gemoederen dan ook flink te verhitten…

Briek Lesage: "Toen ik in Lisaland kwam aanspoelen werd ik ontzettend warm verwelkomd door de ploeg. Wat een fijne samenwerking! Ik ben er bijna letterlijk ingegooid, aan een tempo om U tegen te zeggen. Maar gelukkig went dat snel. Ik ben eigenlijk geen ochtendmens, maar om op de set van Lisa te staan ben ik met plezier vroeg uit de veren. Weliswaar met kleine oogjes (lacht). Vic Vincke is een cadeau om te spelen. Al zou ik hem zelf niet willen zijn en ook niet te vriend willen houden. Hij is gelaagd, mysterieus, charmant, gewiekst en een doorzetter. Hij is een meester van onderhandelingen en manipuleren is zijn tweede natuur, zoals bij de meeste advocaten (lacht). Zal hij de spanningen bij Massa en daarbuiten doen oplaaien? Wat zijn Vics motieven? Dat laat ik aan de kijkers over. Kleurrijk wordt het in ieder geval (knipoog)!"

Bekijk hier de eerste beelden van Briek in 'Lisa':

Briek was eerder onder meer te zien in ‘De Zonen Van As’, ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’, ‘Vermist’ en ‘De Ridder’.

