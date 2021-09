Telenovelle Lisa start het nieuwe seizoen met veel spanning en emotie: hoe reageert Lisa op het huwelijk van Katja en Jonas?

“Als dit een nachtmerrie is, wil ik nu wakker worden.” Met die hartverscheurende woorden opent het nieuwe seizoen van de telenovelle Lisa op maandag 6 september om 18u15 bij VTM. Het eerste seizoen sloot af met een onverwachte cliffhanger: Katja (Anouck Luyten) dwarsboomde de liefdesverklaring van Lisa (Tinne Oltmans) door in Las Vegas te trouwen met haar droomprins Jonas (Oscar Willems). De aftrap van het nieuwe seizoen belooft dus veel spanning en emotie. Hoe zal Lisa reageren op het nieuws dat haar halfzus en Jonas getrouwd zijn? Trekt ze tegen alle verwachtingen in haar stoute schoenen aan en verklaart ze hem alsnog haar liefde? Of houdt ze zich zoals gewoonlijk op de achtergrond en blijft ze in de schaduw van Katja? Het eerste seizoen was een groot succes bij VTM met meer dan een half miljoen kijkers (519.000) en 38.2% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Ook op andere vragen krijgen de kijkers eindelijk een antwoord. Met 200.000 Amerikaanse dollars op zak beloofde Katja immers om samen met Jonas voorgoed te vertrekken uit Vilvoorde. Hoe zullen Dorine (Hilde Heijnen) en de temperamentvolle Gert (Bert Verbeke) reageren wanneer ze ontdekken dat Katja zich niet aan de deal heeft gehouden?

De kus tussen Pilar (Naomi Janssens) en Lars (Thomas Van Caeneghem) zorgde voor veel spanning in de extra lange slotaflevering van Lisa. Pilars ex-vriend Remco (Arno Moens) betrapte het paar in de Keetal en kookte over van woede. Zal Remco tegen Elke (Femke Verschueren), het lief van Lars, vertellen wat hij gezien heeft? En hoe gaat het nu verder tussen Pilar en Lars?

Bekijk een korte samenvatting van het eerste seizoen van Lisa hier:

Wie zijn geheugen wil opfrissen kan op zondag 5 september om 11u25 afstemmen op VTM voor een herhaling van de extra lange slotaflevering van de telenovelle Lisa. De afleveringen van Lisa zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Het scenario van de telenovelle Lisa is van de hand van Hugo Van Laere (Sara, Familie) en zijn team. Elias Mentzel (#LikeMe, Familie) is hoofdregisseur/showrunner. Producenten zijn Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke (Spitsbroers, Undercover, Beau Séjour, Professor T.). Lisa is een coproductie van De Mensen en Gardner and Domm, met de steun van gaststad Vilvoorde en de tax shelter maatregel van de Federale Overheid. De buitenopnames gaan door in Vilvoorde, de thuisstad van Lisa.

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/247101?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>