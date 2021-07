Telefacts Zomer reconstrueert de zeven dagen voor het huwelijk van Prins Charles en Diana

Morgen, donderdag 29 juli, is het exact 40 jaar geleden dat Prins Charles en Diana Spencer in het huwelijksbootje stapten. Die zomer van 1981 keken 750 miljoen mensen overal ter wereld mee naar het koninklijke huwelijk van de eeuw. Maar achter de schermen loopt er van alles mis. Telefacts Zomer brengt morgen, donderdag 29 juli om 23.20, een reconstructie van de zeven dagen voor het huwelijk van Charles en Diana.

Een week voor het huwelijk ging Diana het kantoor binnen van de persoonlijke secretaris van prins Charles. Ze vond er een pakje met een gouden armband met Camilla’s naam op. Biograaf Christopher Wilson: “Ze barstte helemaal in tranen uit. Ze was er kapot van. Dit was duidelijk het afscheidscadeau van prins Charles voor Camilla. Charles' reactie was: “Ik heb een cadeau gekocht voor een heel goede vriendin”. Maar elke vrouw zal begrijpen dat dat nogal verdacht is.”

Voor de verloving had Charles met z’n kring van vertrouwelingen gemijmerd over het leeftijdsverschil van 12 jaar, haar jeugdigheid en gebrek aan ervaring. Charles vertelde zelfs aan vrienden dat hij ‘verward en ongerust’ was, en bang om een belofte te doen waar hij later misschien spijt van zou krijgen. Journalist Ingrid Seward: “Prins Charles zei altijd: Ik wil het juiste doen voor mijn land, ik wil het juiste doen voor mijn familie. Ik denk dat hij diep in z'n hart wist dat ze niks gemeen hadden.” In het openbaar vormden ze een front. Maar privé was er twijfel, angst en hartzeer.

Niet voor publicatie :