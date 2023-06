Op dinsdag 6 juni gaat Telefacts Zomer op bezoek bij Andrew Tate, omstreden influencer en gevaarlijke vrouwenhater. Het internetfenomeen werd eind vorig jaar gearresteerd op verdenking van mensenhandel en verkrachting, wordt verguisd door vrouwen maar aanbeden door jonge mannen. Wie is die Andrew Tate juist? En hoe komt het dat hij zo’n aanhang heeft? Telefacts Zomer werpt een blik op de zaken en laat ook enkele slachtoffers aan het woord. Anoniem, omdat ze bang zijn van Tates achterban.

“Je vrouw zegt iets en dan zeg jij: hou je mond. Ga koken”. Dit soort bijzonder denigrerende, vrouwonvriendelijke uitspraken deelt de controversiële influencer met zijn fans op sociale media. Zijn video's worden vele miljoenen keren aangeklikt. Figuren als Tate lokken jongeren met onschuldige memes en proberen hen later in te pakken met een radicaal discours. Een verontrustende trend.

“Acht je het mogelijk dat dingen die jij gezegd hebt, en die 11 miljard keer bekeken zijn, kunnen leiden tot een schadelijke houding tegenover vrouwen?”, vraagt de Britse journalist Matt Shea hem. Tate repliceert hierop: “Dat is heel laag. Het zijn suggestieve vragen.”

Matt Shea is erin geslaagd Andrew Tate voor zijn lens te krijgen, maar ook enkele vrouwen die walgen van de kerel. Sommigen van hen zeggen door hem verkracht te zijn. “Hij sprong boven op me, greep me bij de keel en hij begon me te verstikken”, snikt iemand met de schuilnaam Amelia. Op 29 december 2022 werden Andrew en zijn broer Tristan door de Roemeense politie gearresteerd op verdenking van mensenhandel en verkrachting. De broers Tate zijn intussen opnieuw vrij en staan onder huisarrest in afwachting van hun proces. Ze riskeren tot 20 jaar cel. Zes vrouwen zouden een aanklacht hebben ingediend.

Op bezoek bij Andrew Tate, omstreden influencer en gevaarlijke vrouwenhater: op dinsdag 6 juni om 21u40 in Telefacts Zomer op VTM. Alle Telefacts Zomer-uitzendingen zijn ook, zowel live als achteraf, te bekijken op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

Niet voor publicatie: