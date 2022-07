Telefacts Zomer: hoe overbevolking de beklimming van de Mount Everest tot een dodelijke expeditie maakt

De Mount Everest, 's werelds hoogste berg, is maar liefst 8848 meter hoog en staat bij veel bergbeklimmers op de bucketlist. Vroeger konden maar weinigen deze droom realiseren maar ondertussen is het beklimmen van de berg big business geworden. Elk jaar opnieuw wagen honderden klimmers én toeristen de klim. Overal zijn touwen gespannen om de horden bergbeklimmers met zuurstofflessen naar boven te hijsen. In het hoogseizoen is het er soms zelfs zo druk dat er lange files staan aan te schuiven om de toppen van de Himalaya te bedwingen. Met alle risico’s vandien. “We zien tegenwoordig veel niet–professionele klimmers die de Everest gewoon beklimmen omdat ze het geld hebben. Daardoor gebeuren er veel ongevallen”, vertelt sherpa Dawa Yangzum.

Elk jaar sterven er gemiddeld 5 klimmers op de berg. 2019, vlak voor de corona-uitbraak, was één van de drukste klimseizoenen ooit. En jammer genoeg werd het ook één van de dodelijkste. Er stierven dat jaar maar liefst 11 mensen. Ook Anjali Kulkarni, een ervaren Indiase klimster, liet toen het leven op de top van de Everest. “Ze zei altijd: als ik zou sterven in de bergen, ben ik gelukkig. Een troost”, vertelt haar man Sharad Kulkarni. “Het was nek aan nek, rugzak tegen rugzak. Als je één stap vooruit zette, botste je tegen de rugzak van de persoon voor je. Er was maar één touw en er was ook een lange file van mensen die naar beneden kwamen”, blikt hij terug op de tragedie. Telefacts Zomer onderzoekt nu dinsdag 19 juli hoe en waarom het zo mis ging met de klimmers in 2019 aan de hand van bijzondere verhalen uit de eerste hand van alpinisten, sherpa's en degenen die er een dierbaren hebben verloren.

