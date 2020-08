Telefacts Zomer: de renovatie van het Raffles Hotel en helvakanties

Voor rijke mensen en zakenmensen is het Raffles Hotel in Singapore een begrip. Het 5-sterrenhotel staat al 130 jaar voor absolute luxe en uitmuntende service. Het heeft 115 suites in koloniale stijl waar de tijd lijkt stil te staan. Maar de tijd staat niet stil, zelfs niet voor dit iconische hotel. Telefacts Zomer brengt op dinsdag 4 augustus om 21.55 een inkijk in de gigantische renovatie van dit 19de-eeuws meesterwerk tot een modern luxe oord uit de 21ste eeuw.

Van het slopen van de suites en het restaurant tot het heropbouwen van de grote hal en het meticuleus aanbrengen van kleine, maar luxueuze details. De renovatiewerken zijn een race tegen de tijd om zo snel mogelijk opnieuw gasten in hotel te krijgen en lang niet alles gaat volgens plan.

Telefacts Zomer laat op donderdag 6 augustus om 21.55 vakantiegangers aan het woord die hun droomvakantie zagen veranderen in een nachtmerrie. Vele vakantiegangers betalen vaak veel geld voor hun reis en verwachten dan ook dat alles tot in de puntjes geregeld is. Zeker wanneer ze een luxereis boeken met alles erop en eraan. Maar zelfs 5 sterren-vakanties kunnen mislopen: van ultieme luxe tot absolute horror.