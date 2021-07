Telefacts Zomer: de prijs van veiligheid tijdens de Olympische Spelen in Tokio

Morgen, vrijdag 23 juli 2021, gaan de Olympische Spelen van start in Tokio. Er werd maar liefst 1 miljard gespendeerd aan verregaande veiligheidsmaatregelen. Dat is het hoogste bedrag ooit in de geschiedenis van de Spelen. Veiligheid is deze editie dan ook belangrijker dan ooit. Iedereen - van atleten tot personeel - moet de coronamaatregelen naleven. Maar ook natuurgeweld, zoals aardbevingen, tyfoons en hittegolven, liggen op de loer. Telefacts Zomer zoekt morgen, donderdag 22 juli om 23.15 bij VTM, uit hoe Japan zich jarenlang minutieus heeft voorbereid.

Het land werkte de afgelopen jaren voortdurend aan de ontwikkeling van op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde noodhulpsystemen. Deze innovaties zijn bedoeld om Tokio de titel van ‘The World's Safest City’ te bezorgen. Japan lijkt daarmee in de voetsporen van buurland China te treden. Daar brengen bewakingscamera’s het land volledig in beeld. De generatie die ermee opgegroeid is, vindt de voordelen groter dan de nadelen. Maar dat ligt anders voor professor Tajima die doceert aan de prestigieuze Waseda Universiteit in het hartje van Tokio. Hij kaart het gebrek aan wetgeving en openheid rond de nieuwe bewakingstechnologie aan: “Je moet je afvragen waar die beelden naartoe gaan en wat er vervolgens mee gebeurt. Niemand weet of die beelden gemanipuleerd worden en of die in een andere context geplaatst worden. Je kan helemaal niet gerust zijn”, vertelt Professor Tajima.

